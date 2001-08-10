Активистов ТОСов Южно-Сахалинска приглашают участвовать в конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заявки на участие принимаются до 10 июля включительно. Судейская коллегия отберет трех лидеров, которые выйдут на народное онлайн-голосование на официальном сайте областного конкурса «Сахалинский маяк». Организатором мероприятия выступает департамент внутренней политики регионального правительства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В конкурсе могут принять участие все территориальные общественные самоуправления Сахалинской области. Основными критериями для отбора станут: актуальность и социальная значимость деятельности, целевая аудитория и ее численность, достигнутые результаты и перспективы дальнейшей работы.

Деятельность и проекты территориальных общественных самоуправлений должны быть направлены на создание благоприятных условий для проживания людей, объединение усилий жителей по благоустройству прилегающих к домам и сооружениям территорий, строительство детских площадок, воспитание чувства ответственности за свое жилье, содействие социальной поддержки граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, развитие добровольческого движения, вовлечение жителей в общественную жизнь ТОС, проведение благотворительных акций и акций помощи для неблагополучных, многодетных семей, культурно-массовых мероприятий для детей и пенсионеров.

К заявке необходимо приложить презентационные материалы в формате pdf, характеризующие деятельность ТОС за текущий и предшествующий конкурсу годы.

Заявки на участие можно направлять на адрес электронной почты [email protected], либо на бумажном носителе в департамент внутренней политики по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32.