Общественники Южно-Сахалинска следят за качеством ремонта во дворах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Представители общественного дорожного совета, действующего при администрации Южно-Сахалинска, а также активисты регионального отделения «Народный фронт» проверили качество выполнения работ по замене бордюрного камня во внутриквартальном проезде вдоль домов № 7 и 7а по ул. Емельянова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказал начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Сапронов, на обозначенном участке планируется заменить порядка 70 погонных метров бордюра. Кроме этого, здесь предусмотрен ямочный ремонт. Работы завершат к концу следующей недели.
- В первую очередь мы, как общественники, смотрим технологию производства работ. Потому что, помимо эстетической части, задача бордюра — в том числе защита, примыкающей к дому, территории от ливневых осадков и предотвращение затекания воды в подвальные помещения, - отметил член общественного дорожного совета, активист движения «Народный фронт» Олег Меркушев.
- К качеству замечаний нет - работает опытный подрядчик, все делают добросовестно. Наша функция — проследить, чтобы и результат был соответствующим. Хочу отметить, что и сами жители не остаются безучастными. Подходят, мы общаемся, они что-то нам подсказывают, выражают пожелания. А мы уже затем взаимодействуем с муниципалитетом. Обратная связь всегда важна — это позволяет вовремя реагировать и оперативно устранять какие-то замечания, если они есть, - добавил председатель общественного дорожного совета Валерий Ерохов.
Напомним, в этом году в рамках текущего ремонта в порядок уже привил 70 дворовых территорий, также ведется ремонт внутриквартальных проездов. Так, планируется восстановить порядка 10 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия.
- Сезон благоустройства в городе в самом разгаре. Активно ремонтируются дороги, дворы, фасады зданий. Мы, как представители общественности, на постоянной основе осуществляем контроль за качеством и сроками производимых работ. Безусловно, у муниципалитета верный курс на создание комфортной городской среды. Ведь даже, на первый взгляд, незначительные работы заметно влияют на общее впечатление. Поэтому продолжим мониторинг, будем общаться с жителями, взаимодействовать с администрацией и вместе делать город лучше, - подчеркнула активист движения «Народный фронт» София Ковалева.
Отметим, мероприятия по благоустройству и качество работ в островной столице находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Создание комфортной городской среды остается одним из приоритетных направлений в работе администрации Южно-Сахалинска.
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