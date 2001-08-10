Юных сахалинцев приглашают установить рекорд области на Фестивале ГТО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фестиваль многоборья ГТО «Иду на рекорд» пройдёт в Южно-Сахалинске 9 июня. Мероприятие состоится в рамках самой масштабной на Сахалине детской гонки Pride Race, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Проверить свои силы и установить новый рекорд островного региона смогут ребята в возрасте от 6 до 15 лет от I до V ступеней Комплекса, зарегистрированные в автоматизированной системе ГТО.

Участников ожидают прыжок в длину с места с толчком двумя ногами, подтягивания из виса на высокой перекладине на количество повторений за 4 минуты, сгибание рук в упоре лёжа на полу на количество повторений за 4 минуты и поднимание туловища из положения лёжа на спине на количество повторений за 1 минуту.

Фестиваль пройдёт по адресу: ул. Горького, 25А, лыжно-биатлонный комплекс «Триумф». Начало в 10:30