Тихоокеанское
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15:47, | Новости общества Сахалина и Курил

Юных сахалинцев приглашают установить рекорд области на Фестивале ГТО

Юных сахалинцев приглашают установить рекорд области на Фестивале ГТО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фестиваль многоборья ГТО «Иду на рекорд» пройдёт в Южно-Сахалинске 9 июня. Мероприятие состоится в рамках самой масштабной на Сахалине детской гонки Pride Race, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Проверить свои силы и установить новый рекорд островного региона смогут ребята в возрасте от 6 до 15 лет от I до V ступеней Комплекса, зарегистрированные в автоматизированной системе ГТО.

Участников ожидают прыжок в длину с места с толчком двумя ногами, подтягивания из виса на высокой перекладине на количество повторений за 4 минуты, сгибание рук в упоре лёжа на полу на количество повторений за 4 минуты и поднимание туловища из положения лёжа на спине на количество повторений за 1 минуту.

Фестиваль пройдёт по адресу: ул. Горького, 25А, лыжно-биатлонный комплекс «Триумф». Начало в 10:30

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