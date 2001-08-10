На Холмском шоссе в Южно-Сахалинске полным ходом идет ремонт дорожного полотна

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ремонт методом «больших карт» ведется на участке от Сахалинской до Памятной. На особом контроле сотрудников завода строительных материалов им. М.А. Федотова качество асфальтобетонной смеси и выполнение самих работ, рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.

- Холмское шоссе - достаточно загруженное направление. После зимы здесь образовались пучины и трещины. Провели дефектовку, выявили основные недочеты. Сейчас проводим ремонт большими картами асфальта, - рассказал заместитель директора завода строительных материалов им. М.А. Федотова Александр Медведев. - Параллельно с ремонтной бригадой на объекте задействованы специалисты производственной лаборатории завода. Они проверяют качество уплотнения асфальтобетонной смеси, ее влагонасыщение. Кроме этого, наши сотрудники постоянно контролируют температурный режим, который также должен соблюдаться.

Ремонт участка Холмского шоссе начался 25 мая. Дорожные рабочие идут в соответствии с графиком, поэтому завершить укладку асфальтобетона планируют уже к 5 июня.

- Текущий ремонт дорог в Южно-Сахалинске сейчас ведется активными темпами. Участки, на которых необходимо выполнить работы в первую очередь, определялись в ходе мониторинга, также учитывались обращения жителей из социальных сетей. Холмское шоссе вызывало много нареканий. Важно, что ремонт проблемного участка будет выполнен максимально оперативно, - отметила член общественного совета Южно-Сахалинска Анастасия Шавдина.

Добавим, работы сейчас ведутся и в планировочном районе Дальнее. На улице 1-я Московская уже установлены новые бордюры, выполнен ремонт дорожного полотна. В начале июня приводить в порядок начнут и улицу Западную. Здесь будет полностью заасфальтирован участок от проспекта Победы до улицы Деповской. Также в ближайшее время новое покрытие получит улица Егорова на юге областной столицы.

Кроме этого, в планах у других подрядных организаций отремонтировать проспект Мира от Больничной до Пуркаева и от Украинской до Лесной. Здесь дорожные участки будут восстанавливать большими картами.