"Горячий сезон" в аэропорту Южно-Сахалинска открывается дополнительными рейсами в Москву

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С наступлением лета в расписании полётов главной авиагавани региона появится дополнительный ежедневный рейс SU1742/1743 Аэрофлота по маршруту «Южно-Сахалинск-Москва», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэропорта.

В соответствии с расписанием, прибывать в областной центр авиалайнер будет в 12:35, вылетать на Москву – в 15:00.

Дополнительные рейсы будут обслуживать комфортабельные широкофюзеляжные самолеты Boeing 777. Таким образом, в июне Группа «Аэрофлот» будет выполнять 3 рейса по понедельникам, вторникам и средам, а в остальные дни – 2 рейса. Еженедельная кресельная емкость на рейсах в Москву увеличится до 2,6 тыс. мест.

«У островного путешественника московское направление пользуется повышенным спросом. Особенно, в летний период. Это связано с сезоном отпусков и каникул. К тому же, Москва – главный транзитный узел нашей страны. Для аэровокзала было важно усилить расписание рейсами по этому маршруту.», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

В таком режиме главная воздушная гавань региона будет работать до июля. В этом месяце расписание полётов в Москву изменится. С 1 числа аэровокзал будет обслуживать по три рейса в столицу ежедневно, по вторникам их число вырастет до четырёх.