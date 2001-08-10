"Горячий сезон" в аэропорту Южно-Сахалинска открывается дополнительными рейсами в Москву
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С наступлением лета в расписании полётов главной авиагавани региона появится дополнительный ежедневный рейс SU1742/1743 Аэрофлота по маршруту «Южно-Сахалинск-Москва», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэропорта.
В соответствии с расписанием, прибывать в областной центр авиалайнер будет в 12:35, вылетать на Москву – в 15:00.
Дополнительные рейсы будут обслуживать комфортабельные широкофюзеляжные самолеты Boeing 777. Таким образом, в июне Группа «Аэрофлот» будет выполнять 3 рейса по понедельникам, вторникам и средам, а в остальные дни – 2 рейса. Еженедельная кресельная емкость на рейсах в Москву увеличится до 2,6 тыс. мест.
«У островного путешественника московское направление пользуется повышенным спросом. Особенно, в летний период. Это связано с сезоном отпусков и каникул. К тому же, Москва – главный транзитный узел нашей страны. Для аэровокзала было важно усилить расписание рейсами по этому маршруту.», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
В таком режиме главная воздушная гавань региона будет работать до июля. В этом месяце расписание полётов в Москву изменится. С 1 числа аэровокзал будет обслуживать по три рейса в столицу ежедневно, по вторникам их число вырастет до четырёх.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:33 Сегодня В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
09:19 Сегодня На Сахалине насмерть задавили медведя
09:40 Сегодня На Сахалине названы победители фотоконкурса "Сакура в цвету"
10:43 Сегодня 31 мая в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
15:14 24 Мая Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
- 17:42 24 Мая Неделя тематических приемов по вопросам материнства и детства пройдет в общественной приемной председателя "Единой России"
17:26 24 Мая Жителей Южно-Сахалинска приглашают приобрести продукцию птицефабрики
18:38 24 Мая Рабочая группа по СВО в докладе президенту представила новые имущественные и социальные гарантии для бойцов и их семей
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
09:07 12 Мая Юные поронайские баскетболисты отличились на соревнованиях в Южно-Сахалинске
15:22 6 Мая В семи районах Сахалина ожидается сильный ветер и мокрый снег
Выбор редакции
- 11:14 Сегодня Начинающие предприниматели Южно-Сахалинска могут получить субсидию на открытие собственного дела
- 13:04 Вчера На клумбах городского парка в Южно-Сахалинске высадят 28 тысяч цветов
- 11:43 29 Мая На Сахалине презентовали интерактивные игры о ценностях спорта
- 15:18 28 Мая Участников СВО приглашают принять участие в ярмарке вакансий
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?