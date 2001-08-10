Тихоокеанское
информационное агентство
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13:26, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинская таможня проведет акцию "На что жалуетесь?"

Сахалинская таможня проведет акцию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 июня 2024 г. правовое отделение таможни примет жалобы от граждан и юридических лиц, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

Обратившиеся могут подать письменную жалобу на решения, действия (либо бездействие) должностных лиц Сахалинской таможни и таможенных постов.

Акция пройдет 6 июня 2024 года с 9 до 15 часов по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 51, каб. № 4. Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт.

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