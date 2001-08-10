Более 92% жителей Сахалинской области обеспечены качественной питьевой водой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По итогам 2023 года обеспеченность качественной питьевой водой увеличилась до 92,3%. Таких показателей удалось достичь за счет модернизации коммунальной инфраструктуры и строительства систем водоснабжения. О проделанной работе в коммунальной сфере рассказал губернатор Валерий Лимаренко в своем отчете о деятельности регионального правительства перед Сахалинской областной думой за 2023 год, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В 2023 году завершены работы по реконструкции систем водоснабжения в селах Хоэ Александровск-Сахалинского района и Взморье Долинского района. В Углегорске на станции водоочистки установили дополнительные резервуары для очистки воды.
– Тем не менее, в ряде районов жители еще испытывают проблемы с водой. Например, в Охе, Углегорском, Невельском, Холмском, Смирныховском, Ногликском, Томаринском, Тымовском городских округах. Наша задача – обеспечить всех жителей области качественной питьевой водой. В этом году планируем завершить реконструкцию системы водоснабжения в селах Правда Холмского района и Онор Смирныховского района, реализуемых в рамках федерального проекта «Чистая вода». В Южно-Сахалинске заканчиваем строительство сетей водоснабжения западных жилых районов Владимировки. До конца 2024 года чистой водой будет обеспечено более 8 тысяч человек, – отметил Валерий Лимаренко.
Кроме того, в 2025 году завершится строительство водозабора «Южный». В Охе в 2027 году проведут реконструкцию водозабора и установку станции водоочистки. К строительству приступят уже в следующем году.
Капитальный ремонт и реконструкцию систем водоснабжения до 2029 года проведут в селах Китовое на Итурупе, Виахту Александровск-Сахалинского района, Красногорск Томаринского района, Шебунино Невельского района, Восход Тымовского района, а также в Корсаковском районе – в селах Первая, Вторая и Третья Падь и Дачном. Установят систему водоочистки на действующих водозаборах в Томари, в селе Сокол Долинского района и в селе Бошняково Углегорского района.
Новые водозаборы со станциями очистки воды появятся во Взморье Долинского района и Победино Смирныховского района.
- Я специально указал адреса, чтобы было понятно, что правительство видит все проблемные точки, и понимает в какие сроки будет выполнена та или иная работа. Потому что, если в каком-то кране течет плохая вода – задача считается нерешенной, - подчеркнул Валерий Лимаренко.
Глава региона поставил задачу – сделать Анивский залив чистым в 2025 году. Уже построены очистные сооружения в Южно-Сахалинске и селе Троицком. Продолжаются работы по строительству очистных сооружений в Корсакове. Чтобы обеспечить системой водоотведения новые микрорайоны в Анивском районе, планируется строительство очистных сооружений в Новотроицком и Аниве с вводом в эксплуатацию в 2025 году.
Отметим также, что на островах продолжается борьба с несанкционированными свалками. За последние 5 лет ликвидировали более 8 тысяч незаконных скоплений различных отходов. Для их выявления используют беспилотники. До 2028 года планируется построить и ввести в эксплуатацию 7 объектов инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для этих целей заключено 7 концессионных соглашений.
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