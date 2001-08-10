Тихоокеанское
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12:02, | Новости общества Сахалина и Курил

Гранатомётчики на Сахалине выполняют учебно-боевые задачи в обороне и наступлении

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гранатомётчики армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине выполняют учебно-боевые задачи в обороне и наступлении, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне армейского корпуса округа ВВО «Троицкий» проходят тактико-специальные занятия с гранатомётчиками мотострелкового соединения.

В ходе занятий военнослужащие ВВО выполняют учебно-боевые задачи по уничтожению бронированной техники условного противника, как в дневное, так и в ночное время суток.

На практическом этапе подготовки, гранатометчики выполнят учебные подготовительные стрельбы по мишеням патронами калибра 5,45-мм с применением специальных вкладных стволов для РПГ, а также гранатометчики усовершенствуют свои навыки выбора и оборудования огневых позиций, скрытного передвижения на поле боя, наблюдения и разведки целей, ведения огня на различных дистанциях в парах.

Огневые задачи гранатомётчики выполняют как в наступлении, так и в обороне.

Занятия по боевой подготовке с военнослужащими ВВО проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции.

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