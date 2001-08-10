Сахалинский сервис "Лист ожидания" за неделю принял 87 заявок на билеты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 20 по 26 мая специалисты контакт-центра регионального минтранса помогли найти билеты на самолеты и поезда для 37 пассажиров. Альтернативные варианты поездок были предложены 17 заявителям. Еще 33 билета добавлены в «Лист ожидания».
«Мы продолжаем фиксировать повышенный спрос на авиабилеты до Курильских островов и в обратных направлениях. На прошлой неделе закрыли несколько заявок на рейсы Южно-Сахалинск – Курильск, Южно-Курильск – Южно-Сахалинск, Северо-Курильск – Петропавловск-Камчатский. В работе остаются еще около 30 обращений по курильским направлениям. Совместно с перевозчиками продолжаем работу по увеличению провозной емкости на востребованных маршрутах. Кроме того, напоминаем пассажирам, что добраться до Итурупа, Кунашира и Шикотана можно не только самолетом, но и по морю – на современных судах «Павел Леонов» и «Адмирал Невельской»», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.
Напомним, сервис «Лист ожидания» начал работу в 2023 году по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Специалисты контакт-центра принимают заявки от жителей Сахалинской области по будням с 08:00 до 12:30 и с 15:00 до 20:00, по выходным — с 08:00 до 12:30 и с 17:00 до 20:00. Телефон сервиса «Лист ожидания»: *0065, добавочный 2. Также в апреле заработал чат-бот, с помощью которого заявку на билет можно оставить круглосуточно.
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