Сахалинский сервис

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 20 по 26 мая специалисты контакт-центра регионального минтранса помогли найти билеты на самолеты и поезда для 37 пассажиров. Альтернативные варианты поездок были предложены 17 заявителям. Еще 33 билета добавлены в «Лист ожидания».

«Мы продолжаем фиксировать повышенный спрос на авиабилеты до Курильских островов и в обратных направлениях. На прошлой неделе закрыли несколько заявок на рейсы Южно-Сахалинск – Курильск, Южно-Курильск – Южно-Сахалинск, Северо-Курильск – Петропавловск-Камчатский. В работе остаются еще около 30 обращений по курильским направлениям. Совместно с перевозчиками продолжаем работу по увеличению провозной емкости на востребованных маршрутах. Кроме того, напоминаем пассажирам, что добраться до Итурупа, Кунашира и Шикотана можно не только самолетом, но и по морю – на современных судах «Павел Леонов» и «Адмирал Невельской»», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Напомним, сервис «Лист ожидания» начал работу в 2023 году по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Специалисты контакт-центра принимают заявки от жителей Сахалинской области по будням с 08:00 до 12:30 и с 15:00 до 20:00, по выходным — с 08:00 до 12:30 и с 17:00 до 20:00. Телефон сервиса «Лист ожидания»: *0065, добавочный 2. Также в апреле заработал чат-бот, с помощью которого заявку на билет можно оставить круглосуточно.