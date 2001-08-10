Начинающие предприниматели Южно-Сахалинска могут получить субсидию на открытие собственного дела
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация областного центра информирует о проведении конкурсного отбора на возмещение части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на открытие собственного дела, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Конкурс организован в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2024-2030 годы» для достижения целей, показателей и результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Информация о порядке, условиях и сроках проведения отбора размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Прием документов осуществляется с 3 июня по 1 июля (включительно) 2024 года отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития аппарата администрации Южно-Сахалинска (ул. Карла Маркса, 23, 1 этаж, кабинет №2) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).
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