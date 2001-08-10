На Сахалине создан региональный совет ветеранов специальной военной операции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе создан совет ветеранов специальной военной операции «ЗЕВС» – «За единство, веру, свободу». В ходе встречи с ветеранами спецоперации губернатор Валерий Лимаренко поддержал создание совета, а также обсудил ключевые задачи и направления его работы, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Мы стараемся помогать нашим ребятам буквально во всем – обеспечиваем их необходимой техникой и снаряжением, предметами быта и продовольствием, поддерживаем их семьи. Такая работа ведется на самых разных уровнях в тесном взаимодействии с военным командованием, общественными организациями. Считаю важным, чтобы у ветеранов СВО также была возможность самостоятельно решать вопросы, не требующие прямого участия государственной машины. Речь идет о взаимной поддержке, взаимовыручке. Совет ветеранов нужен как раз для этого. Кроме того, участники организации займутся патриотическим воспитанием наших детей, будут оберегать память о погибших бойцах. Это очень важная и ответственная миссия, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Основные задачи совета – объединение ветеранов, участников специальной военной операции и всех причастных к СВО, организованное взаимодействие с другими общественными организациями, региональными и местными властями, патриотическое воспитание молодежи, участие в культурных, спортивных и военно-патриотических мероприятиях.
– Важно, чтобы в каждом регионе были общественные организации, объединяющие участников СВО. Большинство военнослужащих – это люди с активной гражданской позицией. Нам небезразлична судьба нашей страны, у нас много общественных инициатив в сфере социального обеспечения ветеранов СВО, их семей, гражданско-патриотического воспитания молодежи, развития военно-прикладных видов спорта. Работа общественных организаций – это как раз тот инструмент, который способен объединить активистов всего региона для реализации значимых для нашей области инициатив, – рассказал сопредседатель совета Руслан Ситдиков.
Совет будет работать во всех районах Сахалинской области. С главами муниципалитетов ведется работа по созданию местных отделений. Для продуктивной и результативной работы региональная ассоциация также будет взаимодействовать с другими действующими организациями, занимающимися помощью участникам специальной военной операции и их семьям.
– В настоящее время есть острая необходимость сплотить и собрать в единый организм все категории участников СВО, чтобы сообща и вместе решать вопросы реабилитации тех, кто уже на гражданке, и помогать всем, чем нужно, тем, кто на передовой. Только от нас – реальных участников специальной военной операции, наши земляки и, в первую очередь, молодежь должны услышать правду о подвигах, мужестве и героизме сахалинцев на земле Донбасса. Взаимодействие с губернатором и правительством области, органами муниципального управления, ветеранскими и общественными организациями позволит эффективно и своевременно помогать семьям погибших воинов, тяжело раненым и инвалидам в решении сложных и жизненно необходимых проблем, воспитывать молодежь в духе патриотизма и преданности Родине, готовить юношей и девушек к военной и гражданской службе, – поделился сопредседатель совета Дмитрий Рожков.
В ходе встречи главы региона с участниками СВО также были подняты вопросы обучения и снабжения бойцов, трудоустройства и социализации ветеранов. Отметим, помощь мобилизованным и добровольцам объединила жителей региона с первых дней начала спецоперации. Сегодня помощь военнослужащим оказывают все – жители, организации, политические партии, государственные структуры, а также представители власти и бизнеса. В регионе действует целый ряд организаций, в том числе «Комитет семей воинов Отечества», фонд «Защитники Отечества», которые напрямую взаимодействуют с военнослужащими и их семьями по различным вопросам. Благодаря налаженным каналам поставки грузов на передовую, просьбы бойцов выполняются в кратчайшие сроки. Регулярно область направляет на СВО технику, оборудование и экипировку.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:33 Сегодня В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
09:19 Сегодня На Сахалине насмерть задавили медведя
09:40 Сегодня На Сахалине названы победители фотоконкурса "Сакура в цвету"
10:43 Сегодня 31 мая в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
15:14 24 Мая Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
- 17:42 24 Мая Неделя тематических приемов по вопросам материнства и детства пройдет в общественной приемной председателя "Единой России"
17:26 24 Мая Жителей Южно-Сахалинска приглашают приобрести продукцию птицефабрики
18:38 24 Мая Рабочая группа по СВО в докладе президенту представила новые имущественные и социальные гарантии для бойцов и их семей
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
09:07 12 Мая Юные поронайские баскетболисты отличились на соревнованиях в Южно-Сахалинске
15:22 6 Мая В семи районах Сахалина ожидается сильный ветер и мокрый снег
Выбор редакции
- 11:14 Сегодня Начинающие предприниматели Южно-Сахалинска могут получить субсидию на открытие собственного дела
- 13:04 Вчера На клумбах городского парка в Южно-Сахалинске высадят 28 тысяч цветов
- 11:43 29 Мая На Сахалине презентовали интерактивные игры о ценностях спорта
- 15:18 28 Мая Участников СВО приглашают принять участие в ярмарке вакансий
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?