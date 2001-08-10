На Сахалине создан региональный совет ветеранов специальной военной операции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе создан совет ветеранов специальной военной операции «ЗЕВС» – «За единство, веру, свободу». В ходе встречи с ветеранами спецоперации губернатор Валерий Лимаренко поддержал создание совета, а также обсудил ключевые задачи и направления его работы, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Мы стараемся помогать нашим ребятам буквально во всем – обеспечиваем их необходимой техникой и снаряжением, предметами быта и продовольствием, поддерживаем их семьи. Такая работа ведется на самых разных уровнях в тесном взаимодействии с военным командованием, общественными организациями. Считаю важным, чтобы у ветеранов СВО также была возможность самостоятельно решать вопросы, не требующие прямого участия государственной машины. Речь идет о взаимной поддержке, взаимовыручке. Совет ветеранов нужен как раз для этого. Кроме того, участники организации займутся патриотическим воспитанием наших детей, будут оберегать память о погибших бойцах. Это очень важная и ответственная миссия, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Основные задачи совета – объединение ветеранов, участников специальной военной операции и всех причастных к СВО, организованное взаимодействие с другими общественными организациями, региональными и местными властями, патриотическое воспитание молодежи, участие в культурных, спортивных и военно-патриотических мероприятиях.

– Важно, чтобы в каждом регионе были общественные организации, объединяющие участников СВО. Большинство военнослужащих – это люди с активной гражданской позицией. Нам небезразлична судьба нашей страны, у нас много общественных инициатив в сфере социального обеспечения ветеранов СВО, их семей, гражданско-патриотического воспитания молодежи, развития военно-прикладных видов спорта. Работа общественных организаций – это как раз тот инструмент, который способен объединить активистов всего региона для реализации значимых для нашей области инициатив, – рассказал сопредседатель совета Руслан Ситдиков.

Совет будет работать во всех районах Сахалинской области. С главами муниципалитетов ведется работа по созданию местных отделений. Для продуктивной и результативной работы региональная ассоциация также будет взаимодействовать с другими действующими организациями, занимающимися помощью участникам специальной военной операции и их семьям.

– В настоящее время есть острая необходимость сплотить и собрать в единый организм все категории участников СВО, чтобы сообща и вместе решать вопросы реабилитации тех, кто уже на гражданке, и помогать всем, чем нужно, тем, кто на передовой. Только от нас – реальных участников специальной военной операции, наши земляки и, в первую очередь, молодежь должны услышать правду о подвигах, мужестве и героизме сахалинцев на земле Донбасса. Взаимодействие с губернатором и правительством области, органами муниципального управления, ветеранскими и общественными организациями позволит эффективно и своевременно помогать семьям погибших воинов, тяжело раненым и инвалидам в решении сложных и жизненно необходимых проблем, воспитывать молодежь в духе патриотизма и преданности Родине, готовить юношей и девушек к военной и гражданской службе, – поделился сопредседатель совета Дмитрий Рожков.

В ходе встречи главы региона с участниками СВО также были подняты вопросы обучения и снабжения бойцов, трудоустройства и социализации ветеранов. Отметим, помощь мобилизованным и добровольцам объединила жителей региона с первых дней начала спецоперации. Сегодня помощь военнослужащим оказывают все – жители, организации, политические партии, государственные структуры, а также представители власти и бизнеса. В регионе действует целый ряд организаций, в том числе «Комитет семей воинов Отечества», фонд «Защитники Отечества», которые напрямую взаимодействуют с военнослужащими и их семьями по различным вопросам. Благодаря налаженным каналам поставки грузов на передовую, просьбы бойцов выполняются в кратчайшие сроки. Регулярно область направляет на СВО технику, оборудование и экипировку.