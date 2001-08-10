В 340 домах на Сахалине и Курилах проведут капитальный ремонт в этом году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году капитальный отремонтируют более 700 конструктивов в 340 домах во всех муниципальных образованиях. Приоритет сделан в пользу капитального ремонта кровель и инженерных сетей. Об этом рассказал губернатор Валерий Лимаренко в ходе отчета перед депутатами Сахалинской областной Думы.

- За период реализации программы нам необходимо привести в порядок 21,6 тысяч конструктивов во всех многоквартирных домах Сахалинской области. В прошлом году были проведены работы на более 380 конструктивах в 186 многоквартирных домах. Чтобы поддерживать в нормальном состоянии жилой фонд, нам нужно ежегодно ремонтировать по 400 домов и 1200 конструктивов, - отметил Валерий Лимаренко.

Что касается ремонта дворов. В прошлом году в порядок привели более 1400 территорий. В этом году текущий ремонт проведут во всех дворах, в следующем — капитальный ремонт там, где есть такая потребность.

- Очень важно, что отчет губернатора — это не просто сухие показатели по объемам отремонтированных дворов, это реально решенные индивидуальные проблемы каждой придомовой территории. Сейчас мы видим, как для каждого дома разрабатывается индивидуальный проект с учетом решения всех проблем, которые выявились ранее – где-то это постоянное скопление дождевой воды у подъезда, где-то отсутствие востребованной пешеходной зоны, где-то расширение проезжей части или парковочного кармана, где-то зона озеленения. Отдельно хочется подчеркнуть инструмент ямочного ремонта. В рамках ямочного ремонта выполняется не только выбоины в асфальте, но и благоустраиваются устоявшиеся пешеходные тропинки, зоны сбора ТБО, делаются зоны понижения бордюрного камня для удобного перемещения маломобильных граждан и жителей старшего поколения, - Олег Меркушев добавил член общественного совета Южно-Сахалинска.

Также в этом году активная работа идет и по ремонту подъездов. Всего на территории области около 13 тыс. подъездов. До конца этого года будут сделаны все подъезды, которые требуют ремонта.

Благоустройство парков, скверов и набережных проходит в каждом муниципалитете региона. Более 150 новых общественных пространств появилось за последние пять лет. К 2030 году эту цифру планируют увеличить вдвое. В 2023 году во всех районах области было открыто 25 общественных пространств. В прошлом году 10 сахалинских проектов победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды, который запустил Минстрой России отдельно для субъектов Дальнего Востока.

- Мы должны увеличивать количество мест, где будет приятно проводить время нашим горожанам. В этом году будем благоустраивать 21 общественную территорию. Это пространства, которые выбрали жители области на Всероссийском голосовании, - добавил Валерий Лимаренко.

Активная работа идет и по озеленению острова. Только в Южно-Сахалинске в 2023 году высадили 1 миллион цветов.