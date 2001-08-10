31 мая в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок городских территорий и пространств, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:
- ямочный ремонт по ул. Пограничной, ул. Пуркаева от пр. Мира до ул. Ленина, ул. Чехова в районе прокуратуры, а также в Дальнем;
- фрезерование и подготовка к устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части по пр. Победы от ул. Западной в западном направлении;
- асфальтирование проезжей части по ул. Железнодорожная от ул. Пуркаева в северном направлении;
- устройство понижающего камня на пересечении ул. 1-ой Московской и ул. Большая полянка;
- сбор смета, уборка мусора, очистка урн по ул. Горького, ул. Железнодорожной, ул. Детской, ул. Пограничной, ул. Емельянова, пер. Алтайскому, пр. Победы, ул. Есенина, ул. Больничной, пр. Мира, пр. Коммунистическому, ул. Физкультурной, ул. Комсомольской, ул. Ленина, ул. Авиационной, ул. Украинской, ул. Памятной.
В ночь с 31 мая на 1 июня будут выполнены работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.
В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска также выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание пешеходных дорожек и тд. В частности, в скверах Чехова, Асахикава, Ждакаева, Есенина сегодня произведут покос травы. Также в сквере Асахикава окрасят наружные ограждения. На перекрестке улиц Ленина-Пуркаева запланирована высадка цветов на клумбе вокруг стелы. Прополку центральной клумбы в виде звезды выполнят на площади Победы, на клумбе в виде лент на пр. Победы запланирован полив.
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