17:40, | Новости общества Сахалина и Курил
У дома №11 на проспекте Победы в Южно-Сахалинске светофор оснастят кнопкой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По проспекту Победы, в районе дома №11, запускают в работу светофор с кнопкой вызова пешеходной фазы. С 31 мая он будет работать в режиме желтого мигания, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С 3 июня светофорный объект начнет работать в штатном режиме.
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