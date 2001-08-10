Тихоокеанское
информационное агентство
30 Мая 2024
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У дома №11 на проспекте Победы в Южно-Сахалинске светофор оснастят кнопкой
17:40, | Новости общества Сахалина и Курил

У дома №11 на проспекте Победы в Южно-Сахалинске светофор оснастят кнопкой

У дома №11 на проспекте Победы в Южно-Сахалинске светофор оснастят кнопкой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По проспекту Победы, в районе дома №11, запускают в работу светофор с кнопкой вызова пешеходной фазы. С 31 мая он будет работать в режиме желтого мигания, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С 3 июня светофорный объект начнет работать в штатном режиме.

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