В Южно-Сахалинске для борьбы с борщевиком Сосновского будут использовать беспилотники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре приступили к работам по ликвидации борщевика Сосновского, в том числе мероприятия уже выполняются в планировочном районе Луговое и в городе Южно-Сахалинске. В ближайшие дни планируется начать работы по всей территории городского округа. В частности для борьбы с сорняком будут использовать беспилотные технологии. С помощью дронов можно как отслеживать ареалы произрастания борщевика, так и проводить мероприятия по его уничтожению, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала начальник отдела содержания озелененных территорий МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения г. Южно-Сахалинска» Алена Гвоздева, выявленная площадь засорения борщевиком Сосновского муниципальных земель и земель, собственность на которые не разграничена, составляет более 200 га. Администрацией города заключено три муниципальных контракта. Как и в прошлом году, в соответствии с методическими рекомендациями управления Россельхозцентра по Сахалинской области – уполномоченного органа по изучению фитосанитарной обстановки в островном регионе, будут использованы различные методы борьбы.

– Преимущественно это химическая обработка. На территориях, где применение химикатов невозможно, например, в водоохранных зонах, рядом с жилыми зонами и источниками водоснабжения, используется механический способ – выкашивание, подрезка точки роста, выкапывание. Новое направление в этом году — это беспилотные технологии, которые позволят обеспечить максимально точную и быструю обработку, – рассказала Алёна Гвоздева.

– Сначала проводится картирование местности, чтобы зафиксировать очаги распространения борщевика на обозначенной территории. Затем выставляем информационные таблички о запланированных работах и приступаем к уже основному этапу — обработке, – рассказал представитель подрядной организации, осуществляющей работы, Илья Кудинов.

Добавим, беспилотник, задействованный в обработке территории, оснащен специальной емкостью, с которой в автоматическом режиме проводится распыление. Мероприятия по химической обработке запланированы на следующей неделе при условии благоприятных погодных условий и всех необходимых требований.

Работы по борьбе с борщевиком будут проводиться на территории городского округа в течение всего летнего периода, с несколькими заходами на один и тот же участок. Добавим, о местах произрастания борщевика могут сообщать и сами жители Южно-Сахалинска, оставив заявку на портале Сахалин.онлай, прикрепив фотографию и обозначив геолокацию. Данные будут оперативно заноситься на интерактивную карту ареала распространения борщевика Сосновского.

Это позволит городским службам оперативно принять сигнал в работу и спланировать мероприятия по борьбе с сорняком.

Добавим, специалисты отдела муниципального жилищного контроля в ходе мониторинга также проверяют работу управляющих компаний по окосу травы, в том числе борщевика. В случае выявления нарушений выдаются предостережения. Также администрация Южно-Сахалинска призывает землепользователей содержать участки в надлежащем состоянии и своевременно принимать меры по обработке территорий от борщевика, не допускать цветения и плодоношения сорняка на земельных участках, газонах и цветниках. В соответствии с правилами благоустройства эти мероприятия являются обязанностью собственника земельного участка.

За невыполнение мероприятий по удалению борщевика предусмотрены штрафы: до 4 тысяч рублей для граждан, до 20 тыс. рублей для должностных лиц, до 70 тыс. рублей — для юридических лиц.