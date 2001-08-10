В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг качества выполненных работ по ремонту дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К работе по дефектовке дорог и дворовых территорий подключились общественники и волонтеры. Сегодня активисты проекта «Городская среда» посетили двор по пр. Мира, 2В, где завершается ямочный ремонт, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал координатор партийного проекта Владислав Грохольский, этот двор попал в список ямочного ремонта по просьбе жителей. Люди жаловались на состояние прилегающей к дому территории. Информация была передана волонтерами в департамент городского хозяйства и управляющую компанию.

К работам приступили в конце мая. Основную их часть подрядчик выполнил. Еще необходимо завершить работы возле канализационных колодцев.

Также волонтеры передали подрядчику еще одно пожелание от жителей дома - предусмотреть парковочное место для человека с ограниченными возможностями здоровья. Информация была учтена во время ремонта. Во дворе была организована специальная площадка.

Волонтеры проекта «Городская среда», общественники, представители дорожного совета ежегодно принимают участие в мониторинге благоустройства дворовых и городских пространств. Активисты выявляют дефекты дорожного полотна на проезжей части и во дворах областного центра, а также нарушения в содержании детских площадок. Общественники будут осуществлять контроль качества до полного завершения сезона дорожных работ.