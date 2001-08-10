Порядка 26 тысяч квадратных метров дорог отремонтировано в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В нынешнем сезоне благоустройства в рамках текущего ремонта уже восстановлено порядка 26 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы продолжаются, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Создание безопасной и комфортной дорожной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений в работе администрации Южно-Сахалинска, которое находится особом контроле мэра города Сергея Надсадина. За качеством выполнения работ на постоянной основе следят общественники и профильные структуры. В том числе активно привлекаются представители партии «Единая Россия», регионального отделения «Народного фронта», члены городского дорожного совета, волонтёры и неравнодушные горожане.

Как рассказал начальник отдела по содержанию автомобильных дорог управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Нечепуренко, на данный момент работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия уже выполнены на ул. Красной, ул. Тихоокеанской от пр. Мира до ул. Комсомольской, ул. Горького от пр. Победы до ул. Пограничной, ул. Курильской от ул. Комсомольской до входа в парк, ул. Институтской, ул. Емельянова от ул. Ленина до ж/д путей, ул. Комсомольской от ул. Сахалинской до ул. Фабричной, ул. Антона Буюклы от ул. Ленина до ул Вокзальной, а также отремонтирована большая часть участка на ул. Холмской от ул. Сахалинской до ул. Памятной.

Сейчас ведутся работы по асфалитрованию дорожного покрытия на ул. Железнодорожной от ул. Пуркаева до пр. Победы. В ближайшее время подрядные организации приступят к восстановлению проезжей части ул. Западной от пр. Победы на запад. Также в планах — пр. Мира от ул. Больничной до ул. Пуркаева, и от ул. Украинской до ул. Лесной. Здесь дорожные участки, которые требуют ремонта, восстанавливать будут большими картами.

- Подрядные организации продолжают устранять дефекты дорожного полотна, возникшие в зимний период. Стараясь охватить максимальный объем, дорожники работают и выходные дни. При выполнении различных видов ремонта соблюдаются все необходимые нормы технологии укладки асфальтобетоннго покрытия. Администрация города и общественники контролируют качество выполнения работ,- подчеркнул Андрей Нечепуренко.

Отметим, текущий ремонт дорог в большей части производится без полного перекрытия движения. О перекрытиях жителей информируют заблаговременно.