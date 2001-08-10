Порядка 26 тысяч квадратных метров дорог отремонтировано в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В нынешнем сезоне благоустройства в рамках текущего ремонта уже восстановлено порядка 26 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы продолжаются, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Создание безопасной и комфортной дорожной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений в работе администрации Южно-Сахалинска, которое находится особом контроле мэра города Сергея Надсадина. За качеством выполнения работ на постоянной основе следят общественники и профильные структуры. В том числе активно привлекаются представители партии «Единая Россия», регионального отделения «Народного фронта», члены городского дорожного совета, волонтёры и неравнодушные горожане.
Как рассказал начальник отдела по содержанию автомобильных дорог управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Нечепуренко, на данный момент работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия уже выполнены на ул. Красной, ул. Тихоокеанской от пр. Мира до ул. Комсомольской, ул. Горького от пр. Победы до ул. Пограничной, ул. Курильской от ул. Комсомольской до входа в парк, ул. Институтской, ул. Емельянова от ул. Ленина до ж/д путей, ул. Комсомольской от ул. Сахалинской до ул. Фабричной, ул. Антона Буюклы от ул. Ленина до ул Вокзальной, а также отремонтирована большая часть участка на ул. Холмской от ул. Сахалинской до ул. Памятной.
Сейчас ведутся работы по асфалитрованию дорожного покрытия на ул. Железнодорожной от ул. Пуркаева до пр. Победы. В ближайшее время подрядные организации приступят к восстановлению проезжей части ул. Западной от пр. Победы на запад. Также в планах — пр. Мира от ул. Больничной до ул. Пуркаева, и от ул. Украинской до ул. Лесной. Здесь дорожные участки, которые требуют ремонта, восстанавливать будут большими картами.
- Подрядные организации продолжают устранять дефекты дорожного полотна, возникшие в зимний период. Стараясь охватить максимальный объем, дорожники работают и выходные дни. При выполнении различных видов ремонта соблюдаются все необходимые нормы технологии укладки асфальтобетоннго покрытия. Администрация города и общественники контролируют качество выполнения работ,- подчеркнул Андрей Нечепуренко.
Отметим, текущий ремонт дорог в большей части производится без полного перекрытия движения. О перекрытиях жителей информируют заблаговременно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:56 Сегодня Сахалинец получил высокотехнологичный протез руки с микропроцессорным управлением
10:54 Сегодня Вопросы газификации СНТ обсудил городской Общественный совет Южно-Сахалинска
10:35 Сегодня В 2024 году досрочно переведут в асфальт 35 км трассы Южно-Сахалинск - Оха
09:00 Сегодня Автомобилисты Камчатки просят установить контейнеры для сбора покрышек
15:14 24 Мая Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
- 17:42 24 Мая Неделя тематических приемов по вопросам материнства и детства пройдет в общественной приемной председателя "Единой России"
17:26 24 Мая Жителей Южно-Сахалинска приглашают приобрести продукцию птицефабрики
18:38 24 Мая Рабочая группа по СВО в докладе президенту представила новые имущественные и социальные гарантии для бойцов и их семей
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
09:07 12 Мая Юные поронайские баскетболисты отличились на соревнованиях в Южно-Сахалинске
15:22 6 Мая В семи районах Сахалина ожидается сильный ветер и мокрый снег
Выбор редакции
- 13:04 Сегодня На клумбах городского парка в Южно-Сахалинске высадят 28 тысяч цветов
- 11:43 Вчера На Сахалине презентовали интерактивные игры о ценностях спорта
- 15:18 28 Мая Участников СВО приглашают принять участие в ярмарке вакансий
- 10:09 28 Мая 60 сахалинцев проверили свои силы в гонке с препятствиями
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?