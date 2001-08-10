В Южно-Сахалинске ограничат движение по улице Колодезной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 3 по 26 июня на время выполнения работ по строительству сетей водоснабжения на ул. Колодезной будет ограничено движения транспорта на участке от пересечения с ул. Томской до перекрестка с ул. Кузнечной. Сквозного проезда не будет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Объезд возможен по ул. Степной и ул. Кузнечной. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.