На улице 1905 года в Южно-Сахалинске идут работы по прокладке центрального водоснабжения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее в частном секторе были проложены инженерные сети водоснабжения. Сейчас идет установка железобетонных колодцев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Работы проводятся на участке улицы 1905 года от Маяковского до Крестьянской. Протяженность отрезка составляет 250 метров. К вечеру понедельника мы планируем завершить установку железобетонных колодцев и открыть движение для автомобилей, - рассказал начальник управления капитального строительства Денис И. - Строительство сетей водоснабжения на улице 1905 года у нас разбито на несколько этапов. Уже заключен контракт на дополнительное проектирование.

Работая на улице 1905 года, компания-подрядчик использует технологию горизонтально-направленного бурения. Это распространенный бестраншейный метод прокладки подземных коммуникаций, который позволяет минимизировать возможные неудобства для жителей.

- С жителями мы взаимодействуем постоянно. Понимаем, что любые строительные работы доставляют неудобства, поэтому стараемся максимально быстро реагировать на все замечания. В целом, все работы у нас идут по плану, - отметил представитель компании-подрядчика Игорь Линкевич.

- Обновление и строительство коммуникаций, безусловно, позволяет улучшить качество услуг для потребителей. Как член общественного совета я стараюсь активно подключаться к мониторингу хода работ, чтобы информировать жителей и давать обратную связь, - сказала член общественного совета Южно-Сахалинска Анастасия Шавдина.

После завершения работ по прокладке центрального водоснабжения улица 1905 года будет приведена в порядок. Почти полукилометровый участок от улицы Лермонтова до моста через реку Владимировку отремонтируют методом сплошного асфальтирования.