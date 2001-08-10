Тихоокеанское
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30 Мая 2024
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14:47, | Новости общества Сахалина и Курил

На участке улицы Горького в Южно-Сахалинске частично ограничат автомобильное движение

На участке улицы Горького в Южно-Сахалинске частично ограничат автомобильное движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения в связи со строительством сетей теплоснабжения будут действовать с 3 по 30 июня. В этот период для движения будут поочередно закрывать по одной полосе дороги, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, с 3 по 15 июня на участке от перекрестка улиц Горького и Есенина до дома №110 на улице Горького будет ограничено движение транспорта по восточной полосе в сторону севера. Проезд в оба направления (на север и на юг) будет осуществляться по западной полосе.

С 15 по 30 июня на этом уже участке будет ограничено движение транспорта по западной полосе в сторону севера. Проезд в оба направления (на север и на юг) будет осуществляться по восточной полосе.

Автовладельцам необходимо учитывать информацию при планировании маршрута.

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