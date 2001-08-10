В Южно-Сахалинске появится новый мини-сквер по ул. Есенина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня утром Сергей Надсадин посетил 12А микрорайон, пообщался с жителями и принял ряд решений по его благоустройству, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Между домами 9 и 7А по ул. Есенина расположена большая зеленая зона с тропинками и взрослыми деревьями. Территория действительно требует ухода. При этом для жителей микрорайона важно сохранить ее естественный ландшафт. Сергей Надсадин предложил провести комплексное благоустройство и создать мини-сквер, подключив к работе специалистов управления охраны окружающей среды и озеленения города.

- Необходимо провести единое благоустройство в этом микрорайоне: облагородить зеленую зону, провести покос травы, выровнять грунт — тем самым появится еще одно пространство, которое станет украшением ул. Есенина. При этом, безусловно, во время реализации этой инициативы важен постоянный диалог с жителями.

В выездном совещании также приняли участие первый вице-мэр Андрей Ковальчук, вице-мэр Алексей Римша и руководитель «СКК» Максим Беккер. В прошлом году зимой возле дома 7А работали коммунальные службы. Эта территория также требует восстановления. Сергей Надсадин дал поручение ресурсоснабжающей организации ускорить темпы по наведению здесь порядка.

Глава города обратил внимание на еще один объект, принадлежащий «СКК» - центральный тепловой пункт, обслуживающий ряд жилых домов. Его вид не вписывается в облик микрорайона. Приведение в порядок коммунального объекта включено в план. Также до начала ремонтных работ ЦТП украсят муралом. Эскизное решение обязательно будет вынесено на обсуждение с жителями.