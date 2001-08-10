На клумбах городского парка в Южно-Сахалинске высадят 28 тысяч цветов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина продолжают украшать аллеи и клумбы цветами, чтобы отдыхающие все лето до поздней осени наслаждались красотой. В планах в этом сезоне традиционно высадить на его территории тысячи цветов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала директор департамента культуры и туризма Южно-Сахалинска Ирина Герасимова, здесь полным ходом идет выполнение программы по высадке разных сортов цветочных саженцев.

- Несмотря на прохладную погоду и не очень солнечные дни городской парк культуры и отдыха максимально приближает летний сезон - мы принимаем активное участие в общем озеленении города. На территории парка в этом году планируется высадить 28 тысяч цветов, которые добавятся к уже существующим многолетникам, - рассказала Ирина Герасимова.

И напомнила, что благоустройство парка началось несколько лет назад, сезонную территорию постепенно украсили не только однолетними растениями, но и многолетниками, поэтому сложился красивый цветочный календарь, согласно которому по очереди зацветают разные цветы и кустарники.

За растениями ежедневно, без выходных, следят рабочие парка, занимаясь высадкой и уходом за цветочными клумбами и кустарниками. А с 1 июня, как рассказала Ирина Герасимова, к ним в помощь добавится бригада школьников, которые устраиваются на работу в парк ежегодно. Высадка саженцев будет продолжаться, и после 20 июня горожане и гости Южно-Сахалинска смогут увидеть все 28 тысяч цветов, которые украсят любимое место отдыха.

Как рассказала депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Елена Столярова, городской парк культуры и отдыха занимает первое место в Дальневосточном Федеральном округе не только по насыщению деревьями и кустарниками, но и по организации зон, которые преобразуются каждый летний период, создавая комфортные условия для отдыха людей разных возрастов.

- Многие, кто приезжают летом в Южно-Сахалинск, непременно хотят сюда вернуться, получая удовольствие от ландшафтного дизайна, в том числе, от количества высаженных новых деревьев, кустарников и цветов. И все эти преобразования происходят благодаря грамотному руководству мэра Сергея Надсадина. Отмечу, что сегодня мы стопроцентно выполняем муниципальную программу по укреплению общественного здоровья населения Южно-Сахалинска, где основное направление это создание здоровьесберегающей среды - парков скверов, зеленых зон, цветочных клумб, а это один из индексов здоровых городов, - подчеркнула Елена Столярова.

В областной столице продолжаются масштабные работы по озеленению территорий. Всего в планах в этом сезоне высадить до миллиона цветов.