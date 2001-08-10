Участники СВО из Сахалинской области могут найти информацию о всех мерах поддержки на Госуслугах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Госуслуги расширили функционал под «Защитников Отечества», теперь сахалинцы могут не только узнать о мерах поддержки для участников СВО и их семей, но и могут записаться на приём сразу из приложения, рассказали ТИА "Острова" в Фонде "Защитники Отечества".

Государственный фонд «Защитники Отечества» совместно с Минцифры РФ запустил на портале «Госуслуги» раздел, где демобилизованные и действующие участники СВО смогут найти все льготы и выплаты, которые им полагаются. Как рассказала председатель фонда Анна Цивилева, сделать это можно в личном кабинете.

«Мы создали полный реестр всех мер поддержки, которые существуют в стране. Более тысячи мер поддержки распределили в кейсы – федеральный уровень, региональный и муниципальный. Кроме того, совместно с Минцифры разместили их на портале «Госуслуги». Теперь каждый человек, зайдя в личный кабинет, понимает, какие меры поддержки ему положены», – отметила Анна Цивилева.

Председатель фонда уточнила, что такие разделы доступны как для ветеранов СВО, которые уже демобилизовались, так и для действующих военнослужащих. Нововведение было необходимо в том числе для удобства работников социальной сферы. При этом для Сахалинской области открылась возможность не только ознакомиться со всеми льготами, а ещё и записаться на приём к социальному координатору фонда, который может дать подробную консультацию по всем мерам поддержки, помочь собрать пакет документов и оформить положенную выплату или льготу. Для записи на приём через мобильное приложение Госуслуги воспользуйтесь помощью Робота Макса, чтобы найти раздел «Консультация в фонде «Защитники Отечества», и направьте электронное заявление. Также записаться на приём можно через сайт Госуслуг, для этого переходите по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/fzo. А если вам не удобно использовать электронную запись, то вы можете воспользоваться телефоном 8 (4242) 55-74-10. Звонки принимаются в будни с 9 утра до 6 вечера.

Фонд «Защитники Отечества» создан и работает с 1 июня 2023 года по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина, имеет филиалы во всех 89 субъектах страны.