Участники СВО из Сахалинской области могут найти информацию о всех мерах поддержки на Госуслугах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Госуслуги расширили функционал под «Защитников Отечества», теперь сахалинцы могут не только узнать о мерах поддержки для участников СВО и их семей, но и могут записаться на приём сразу из приложения, рассказали ТИА "Острова" в Фонде "Защитники Отечества".
Государственный фонд «Защитники Отечества» совместно с Минцифры РФ запустил на портале «Госуслуги» раздел, где демобилизованные и действующие участники СВО смогут найти все льготы и выплаты, которые им полагаются. Как рассказала председатель фонда Анна Цивилева, сделать это можно в личном кабинете.
«Мы создали полный реестр всех мер поддержки, которые существуют в стране. Более тысячи мер поддержки распределили в кейсы – федеральный уровень, региональный и муниципальный. Кроме того, совместно с Минцифры разместили их на портале «Госуслуги». Теперь каждый человек, зайдя в личный кабинет, понимает, какие меры поддержки ему положены», – отметила Анна Цивилева.
Председатель фонда уточнила, что такие разделы доступны как для ветеранов СВО, которые уже демобилизовались, так и для действующих военнослужащих. Нововведение было необходимо в том числе для удобства работников социальной сферы. При этом для Сахалинской области открылась возможность не только ознакомиться со всеми льготами, а ещё и записаться на приём к социальному координатору фонда, который может дать подробную консультацию по всем мерам поддержки, помочь собрать пакет документов и оформить положенную выплату или льготу. Для записи на приём через мобильное приложение Госуслуги воспользуйтесь помощью Робота Макса, чтобы найти раздел «Консультация в фонде «Защитники Отечества», и направьте электронное заявление. Также записаться на приём можно через сайт Госуслуг, для этого переходите по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/fzo. А если вам не удобно использовать электронную запись, то вы можете воспользоваться телефоном 8 (4242) 55-74-10. Звонки принимаются в будни с 9 утра до 6 вечера.
Фонд «Защитники Отечества» создан и работает с 1 июня 2023 года по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина, имеет филиалы во всех 89 субъектах страны.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:56 Сегодня Сахалинец получил высокотехнологичный протез руки с микропроцессорным управлением
10:54 Сегодня Вопросы газификации СНТ обсудил городской Общественный совет Южно-Сахалинска
10:35 Сегодня В 2024 году досрочно переведут в асфальт 35 км трассы Южно-Сахалинск - Оха
09:00 Сегодня Автомобилисты Камчатки просят установить контейнеры для сбора покрышек
15:14 24 Мая Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
- 17:42 24 Мая Неделя тематических приемов по вопросам материнства и детства пройдет в общественной приемной председателя "Единой России"
17:26 24 Мая Жителей Южно-Сахалинска приглашают приобрести продукцию птицефабрики
18:38 24 Мая Рабочая группа по СВО в докладе президенту представила новые имущественные и социальные гарантии для бойцов и их семей
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
09:07 12 Мая Юные поронайские баскетболисты отличились на соревнованиях в Южно-Сахалинске
15:22 6 Мая В семи районах Сахалина ожидается сильный ветер и мокрый снег
Выбор редакции
- 13:04 Сегодня На клумбах городского парка в Южно-Сахалинске высадят 28 тысяч цветов
- 11:43 Вчера На Сахалине презентовали интерактивные игры о ценностях спорта
- 15:18 28 Мая Участников СВО приглашают принять участие в ярмарке вакансий
- 10:09 28 Мая 60 сахалинцев проверили свои силы в гонке с препятствиями
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?