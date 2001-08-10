Очередную партию техники отправили с Сахалина в зону проведения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко передал военному командованию новую партию спецтехники для сахалинских бойцов, которые проходят службу в зоне проведения специальной военной операции. В ближайшее время квадрокоптеры и приборы для поражения вражеских беспилотников отправят на передовую, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Мы следим, чтобы наши бойцы были обеспечены всем необходимым. Те ребята, которые сейчас защищают границы нашей Родины, должны видеть заботу своих земляков и знать, что мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы оказать им помощь и поддержку по всем направлениям. Именно поэтому мы оперативно отрабатываем все заявки военного руководства и регулярно отправляем на СВО все необходимое, в чем нуждаются бойцы – транспорт, технику, оборудование и предметы первой необходимости. Все это мы делаем ради успешного выполнения боевых задач нашего военного руководства и скорейшей победы, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

– Это то, что нужно нашим ребятам. Дроны будут использоваться в разведывательных целях, а ружья позволят эффективно находить и поражать вражеские БПЛА. Для наших бойцов в зоне проведения специальной военной операции – это существенная поддержка, которая позволит успешно выполнять поставленные боевые задачи. Победа будет за нами, – сообщил временно исполняющий обязанности командира бригады, гвардии подполковник Евгений Назаров.

В предыдущий раз бойцам на передовой также направили квадрокоптеры и антидроновые ружья.

С первых дней начала специальной военной операции жители островного региона объединились для помощи военнослужащим, находящимся на передовой. Посылки собирают все – молодежь, различные организации, политические партии, представители бизнеса, госструктуры и органы власти. Благодаря вниманию сахалинцев и курильчан солдаты на линии соприкосновения чувствуют поддержку и заботу от своих соотечественников. Также в регионе по поручению губернатора Валерия Лимаренко действует проект «Сопричастность», в рамках которого все желающие могут передать на СВО адресные посылки для своих родных.

Отметим, вклад Сахалинской области в поддержку участников спецоперации и российской армии неоднократно отмечали на федеральном уровне. В 2023 году от Министерства обороны РФ регион получил кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор – медаль «За укрепление боевого содружества».