Тихоокеанское
информационное агентство
30 Мая 2024
Сейчас 18:56
89,26|96,89|66,91
У дома №11 на проспекте Победы в Южно-Сахалинске светофор оснастят кнопкой
12:39, | Новости общества Сахалина и Курил

ВТБ начинает активную интеграцию розничных клиентов "Открытия"

ВТБ начинает активную интеграцию розничных клиентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Это основной этап интеграции бизнеса двух банков. Клиенты «Открытия» до конца июня получат персональные уведомления с предложением онлайн-перехода в ВТБ через интернет-банк и мобильное приложение.

Онлайн-переход в ВТБ будет доступен до конца 2024 года. Перевыпускать уже существующие дебетовые и зарплатные карты для этого не потребуется. Переход из одного в другой банк, как и перевод средств частных клиентов в ВТБ, пройдет в полностью защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе.

«Интеграция ВТБ с «Открытием» – один из крупнейших по масштабам и технически непростых проектов на финансовом рынке. С прошлого года мы начали активную работу по переводу клиентов «Открытия» в ВТБ: объединили банкоматную сеть, запустили цессию кредитов, предложили практически весь спектр продуктов, сервисов и услуг ВТБ в офисах «Открытия». Для перевода основной части клиентов мы разработали цифровую технологию и сегодня переходим к основному этапу объединения. Благодаря онлайн-формату клиенты «Открытия» смогут за несколько кликов и без посещения офиса перевести свои продукты в ВТБ», — отметил заместитель президента- председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?