ВТБ начинает активную интеграцию розничных клиентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Это основной этап интеграции бизнеса двух банков. Клиенты «Открытия» до конца июня получат персональные уведомления с предложением онлайн-перехода в ВТБ через интернет-банк и мобильное приложение.

Онлайн-переход в ВТБ будет доступен до конца 2024 года. Перевыпускать уже существующие дебетовые и зарплатные карты для этого не потребуется. Переход из одного в другой банк, как и перевод средств частных клиентов в ВТБ, пройдет в полностью защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе.

«Интеграция ВТБ с «Открытием» – один из крупнейших по масштабам и технически непростых проектов на финансовом рынке. С прошлого года мы начали активную работу по переводу клиентов «Открытия» в ВТБ: объединили банкоматную сеть, запустили цессию кредитов, предложили практически весь спектр продуктов, сервисов и услуг ВТБ в офисах «Открытия». Для перевода основной части клиентов мы разработали цифровую технологию и сегодня переходим к основному этапу объединения. Благодаря онлайн-формату клиенты «Открытия» смогут за несколько кликов и без посещения офиса перевести свои продукты в ВТБ», — отметил заместитель президента- председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.