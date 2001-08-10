На Сахалине участникам СВО помогли найти работу на ярмарке вакансий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области впервые прошла ярмарка вакансий для участников специальной военной операции, демобилизованных с военной службы. Мероприятие охватило все муниципальные образования островного региона. Каждый участник ярмарки смог пообщаться с работодателями, выбрать для себя интересующие вакансии и пройти собеседование для дальнейшего трудоустройства, рассказали ТИА "Острова" в региональном агенстве занятости населения.
Так, житель Южно-Сахалинска Андрей Воздвиженский пришел на ярмарку, чтобы найти работу.
«Очень удобный формат. Можно в одном месте поговорить с представителями нескольких организаций. Да и вакансий достаточно. Я по образованию автослесарь, для себя выбрал вакансии охранника и слесаря по ремонту автомобилей. Прошел собеседования в трех компаниях, еще не решил, на какой остановиться», – поделился Андрей.
В Сахалинской области для участников СВО действует широкий спектр мер поддержки, в том числе в сфере занятости. Помимо помощи в трудоустройстве, эта категория граждан может пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование, а также получить помощь в открытии своего дела.
«Как показывает практика, вернувшись к мирной жизни, кто-то хочет повысить свою квалификацию, кто-то – сменить место работы, переобучиться. Мы к каждой ситуации подходим индивидуально и всегда готовы оказать помощь нашим ребятам», – рассказала руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяна Бабич.
Чтобы получить помощь в трудоустройстве участникам СВО, вернувшимся из зоны боевых действий, достаточно обратиться в любой центр занятости населения. Специалисты кадровых центров окажут помощь в составлении резюме, подберут вакансии и помогут определиться с будущей карьерной траекторией.
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