Тихоокеанское
информационное агентство
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11:42, | Новости общества Сахалина и Курил

С начала года производство тепличных овощей на Сахалине увеличилось более чем на 20 процентов

С начала года производство тепличных овощей на Сахалине увеличилось более чем на 20 процентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Производство теплолюбивой продукции опережает показатели 2023 года. На сегодняшний день собрано 4,6 тысяч тонн. Это на 26 процентов больше показателя годом ранее, рассказали ТИА "Острова" в региональном Минсельхозе.

В том числе урожай томатов составил 2,1 тысяч тонн, что на 30 процентов больше уровня 2023 года, сбор огурцов также составил 2,1 тысяч тонн или на 20 процентов больше, чем в прошлом году.

Первенство по урожайности культур держит совхоз «Тепличный». Предприятие постоянно работает над расширением ассортимента витаминной продукции. Так, помимо разнообразия томатов, огурцов и зеленнÓй продукции, прилавки магазинов пополнились самым сладким перцем сорта «Палермо».

«Развитию тепличного овощеводства в регионе способствуют как упорный труд наших аграриев, так и меры государственной поддержки, которые оказываются со стороны Губернатора и Правительства Сахалинской области. Кроме того, с этого года в рамках федерального проекта по развитию отраслей овощеводства и картофелеводства введена новая поддержка на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания», – отметил Владимир Кравченко, заместитель министра сельского хозяйства и торговли Сахалинский области.

Отметим, что сегодня Сахалинская область занимает десятое место в общероссийском рейтинге и лидирует среди регионов Дальнего Востока по производству тепличных овощей. В 2023 году введен в эксплуатацию новый тепличный комплекс площадью 2,9 гектара, что позволило увеличить площадь защищенного грунта в регионе на 20 процентов. В настоящее время общая площадь теплиц составляет 16,5 гектаров.

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