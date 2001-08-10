Вопросы газификации СНТ обсудил городской Общественный совет Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первое в этом году расширенное заседание Общественного совета городского округа «Город Южно-Сахалинск», состоялось в областном центре. Основным вопросом обсуждения стало масштабирование программы газификации на территории муниципалитета: сейчас кроме владельцев частных жилых домов, к подключению газа готовятся и жители СНТ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В связи чем перед администрацией города и Общественным советом, который также готов присоединиться к работе, стоит задача по максимальному информированию жителей о возможности подключения к газу, а также доступных мерах финансовой поддержки.
С докладом о проводимой работе по газификации Южно-Сахалинска выступил директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов. В настоящее время в областном центре - порядка 12 000 действующих абонентов. В этом году планируется подключить к газу еще около 1 000 домовладений.
Традиционно в заседаниях Общественного совета принимают участие представители структурных подразделений администрации города, депутатского корпуса. Собравшиеся обсудили вопрос, как проводится работа по газификации СНТ. Весной правительство РФ по поручению президента внесло изменения в соответствующую программу. Теперь подвести голубое топливо к своему домовладению смогут жители СНТ, расположенных в границах газифицированного населенного пункта.
Вместе с тем предложение усилить работу по популяризации возможностей догазификации и привлечь к этой деятельности волонтеров на Общественном совете озвучила депутат городской думы Южно-Сахалинска Светлана Чернова. Она проводит подобные мероприятия в своем округе.
- Тема догазификации на сегодняшний день очень актуальна. В Сахалинскую область и наш город пришел такой ресурс, которым многие могут воспользоваться. Мы обсудили вопрос об усилении информирования населения. Члены Общественного совета мое предложение поддержали. Надеюсь на продуктивную работу и отклик горожан. Ведь голубое топливо - это в первую очередь наша экология и здоровье.
Как подчеркнула председатель Общественного совета Алена Силачева, вопрос газификации СНТ сегодня особенно важен, так как этого решения ждали многие жители муниципалитета.
- Многие южносахалинцы уже оценили плюсы газификации. Как общественники, мы готовы подключиться к работе по информированию жителей и рассказывать горожанам о преимуществах голубого топлива, - отметила председатель Общественного совета Алена Силачева.
По итогам совета были достигнуты договоренности и намечен план дальнейших совместных действий.
Отметим, для удобства жителей вся информация по вопросу газификации размещена на сайте администрации города в отдельном разделе: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2773 .
Напомним, общественный совет городского округа впервые был сформирован в 2014 году. В настоящее время в него входят 15 южносахалинцев. Это представители различных организаций, учреждений культуры, руководители ТОСов, инициативные горожане. Члены Общественного совета регулярно подключаются к обсуждению и решению важных для жителей вопросов, мониторингу различных работ по ремонту и благоустройству города, обсуждают и вносят предложения по различным направлениям развития областного центра, выступают посредниками в коммуникации между жителями и администрацией Южно-Сахалинска, адресно рассматривают вопросы горожан с привлечением профильных специалистов.
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