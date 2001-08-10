В 2024 году досрочно переведут в асфальт 35 км трассы Южно-Сахалинск - Оха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» продолжает устранять грунтовые разрывы на автомобильной дороге А-393 Южно-Сахалинск – Оха, получившей федеральный статус в 2021 году, рассказали ТИА "Острова" в ФКУ ДСД "Дальний Восток".

Сегодня активные работы по капитальному ремонту ведутся на четырех участках: с 429-го по 436-й км, с 453-го по 456-й км, с 530-го по 549-й км и с 719-го по 730-й км трассы. В Смирныховском и Тымовском городских округах приступили к устройству конструктивных слоев дорожной одежды, в Ногликском и Охинском продолжается отсыпка земляного полотна и монтаж искусственных сооружений.

«Изначально общий ввод 2024 года должен был составить 23 км, однако благодаря хорошим темпам работ планируется заасфальтировать еще 35 км трассы Южно-Сахалинск – Оха в текущем дорожно-строительном сезоне. Таким образом, до конца года в нормативное состояние планируем привести семь участков общей протяженностью более 58 километров», – отметил директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

В ходе капитального ремонта на всех объектах будет уложено асфальтобетонное покрытие вместо грунтового. Для усиления несущей способности дорожной одежды в рамках проекта также выполнят работы по стабилизации грунта с применением ресайклера.

Напомним, с момента передачи в федеральную собственность в нормативное состояние привели 150 км трассы Южно-Сахалинск – Оха, из них на 89 км устранили грунтовые разрывы.