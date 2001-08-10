Сахалинец получил высокотехнологичный протез руки с микропроцессорным управлением

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональное Отделение Социального фонда России обеспечило жителя Сахалинской области высокотехнологичным протезом предплечья с микропроцессорным управлением стоимостью 4,6 миллиона рублей. Он был выдан ему абсолютно бесплатно, рассказали ТИА "Острова" в отделении Фонда.

Житель Сахалинской области Владислав лишился руки в младенчестве. Сегодня молодому человеку 20 лет, он учится в университете и работает в офисе. Ранее сахалинец пользовался только косметическими и тяговыми протезами, а месяц назад стал обладателем современного высокотехнологичного протеза с микропроцессорным управлением.

«Для меня это — первый опыт использования такого технологичного протеза. Все мои прошлые протезы почти не имели никаких функций, кроме косметической, а бионический открывает намного больше возможностей. Например, новый протез очень помогает мне в быту — можно взять пакет, тарелку и любые другие предметы. Еще я работаю в офисе, и он очень облегчает мой труд: им можно брать компьютерную мышь и пользоваться различной оргтехникой», — поделился впечатлениями Владислав.

Бионический протез был выдан сахалинцу бесплатно в соответствии с его программой реабилитации. Для этого молодой человек прошел врачебную комиссию и получил необходимое заключение бюро медико-социальной экспертизы, с которым обратился в региональное Отделение СФР.

«Стоимость высокотехнологичного протезно-ортопедического изделия составила 4,6 миллиона рублей. Протез является уникальным. Он был изготовлен с учётом физиологических особенностей и образа жизни будущего владельца», –– сообщила управляющий Отделением СФР по Сахалинской области Марина Аглиуина.

Протезирование и обучение работе с технологичным устройством сахалинец прошел в Санкт-Петербурге. Все расходы, связанные с проездом к месту протезирования, также покрыло Отделение СФР по Сахалинской области.

Напомним, обеспечение граждан техническими средствами реабилитации (ТСР) осуществляется в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА), разрабатываемой учреждением медико-социальной экспертизы.

Граждане самостоятельно выбирают, как получить технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия:

– в натуральном виде (для этого нужно подать заявку в ОСФР);

– приобрести самостоятельно и получить компенсацию в Отделении фонда;

– осуществить покупку выбранного ТСР с помощью электронного сертификата в магазине лично либо в онлайн-магазинах, подключенных к соответствующей государственной информационной системе.

Обратиться с заявлением на обеспечение техническими средствами реабилитации можно любым удобным способом — на портале госуслуг, в клиентской службе ОСФР и МФЦ.

Консультацию специалистов граждане могут получить в едином контакт-центре Социального фонда России по номеру телефона – 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.