Автомобилисты Камчатки просят установить контейнеры для сбора покрышек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатские автомобилисты озвучили идею об установке на территории региона специальных мусорных баков для сбора шин. По мнению водителей, если такие контейнеры появятся повсеместно, люди не будут засорять отработанными покрышками природу или выбрасывать их на ближайших площадках для сбора ТКО, сообщает ТК "41 Регион".

"Поставьте, пожалуйста, в каждом районе баки для сбора старых шин. Это в перспективе наверняка окажется дешевле, чем скупать у населения покрышки по 50 рублей за штуку или собирать их по обочинам. Народ с удовольствием несёт старые шины на мусорку, только нет там для этого отдельного бака", - высказали свое предложение жители Петропавловска.

Эту инициативу прокомментировали представители горадминистрации. По словам представителей власти, на данный момент МинЖКХ края выделяет субсидии юрлицам на приём у населения отработанных автомобильных покрышек с последующей их утилизацией.

"В первую очередь, эта акция носит социальный характер и направлена на формирование экологической культуры населения, чтобы приучить людей ответственно относиться к обязанности по сдаче специализированным организациям отработанных автопокрышек", - отметили в мэрии.

К слову, в настоящее время покрышки можно сдать в Петропавловске-Камчатском по адресу: улица Тундровая, 1а. За каждую сданную шину человеку будет начислено 50 рублей и 50 бонусных "КамБаллов". Максимальное число сданных покрышек на одного жителя края – 50 штук.

"Утилизация покрышек - это зона ответственности владельца авто", - напомнили в администрации Петропавловска.