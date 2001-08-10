Сильный ветер прогнозируется на территории Северо-Курильского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью и в первой половине дня 30 мая в Северо-Курильском районе ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега (50 мм и более за 12 часов и менее) ветер северо-восточный 20-25 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.