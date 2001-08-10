В Южно-Сахалинске в этом году отремонтируют фасады более 30 многоквартирных домов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы проводятся за счет средств фонда капитального ремонта, а также в рамках реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, сейчас новый архитектурный облик получат восемь многоквартирных домов областного центра, расположенных в границах от ул. Институтской до ул. Пограничной. Одним из первых адресов, где стартовал капремонт, — ул. Ленина, 279. На сегодняшний день здесь почти завершены подготовительные мероприятия. Подрядной организации необходимо провести окрашивание стен, наложить декоративные элементы, выполнить отделку балконов. Как отмечает технический заказчик работ, ремонт идет в графике.
По другим адресам формируются строительные площадки, завозятся необходимые материалы. Каждый дом утеплят, заменят окна и двери в местах общего пользования, отремонтируют входные группы, в случае необходимости обновят отмостку вокруг здания. Работы планируется выполнить в течение летнего периода и завершить к середине сентября.
- Капитальный ремонт осуществляется в рамках предоставления мер поддержки управляющим компаниям в форме субсидии. Она полностью покрывает все затраты по организации работ в рамках капремонта В их числе - разработка проектной документации, привлечение технического заказчика, строительно-монтажные работы, - рассказал директор департамент городского хозяйства Евгений Золотов.
Восстановление исторического внешнего вида многоквартирных домов на ряде улиц Южно-Сахалинска было начато несколько лет назад. В 2021 году депутаты Городской Думы утвердили свод рекомендаций по формированию стилистически единого пространства областного центра. Дизайн-код в том числе регулирует использование цветовых решений при капремонте МКД. Депутат Городской Думы Владимир Зайцев отмечает, что новый архитектурный облик придаст этой части улицы завершенный вид.
- В рамках дизайн-кода ремонт фасадов на ул. Ленина начался еще в 2022 году. Сегодня ул. Ленина, начиная с ул. Сахалинской обновляется: к историческому облику приводятся фасады. В частности, возле данного объекта уже сделано новое дорожное покрытие, заменена тротуарная плитка — все это после завершения работ придаст этому району новый вид, что положительно скажется на формировании комфортной городской среды для жителей Южно-Сахалинска.
Добавим, работы по ремонту фасадов МКД ведутся за счет средств областного и местного бюджетов. Так, к вышеупомянутым восьми домам, дополнительно только уже по линии Фонда капитального ремонта в городском округе планируется отремонтировать 23 фасада многоквартирных домов.
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