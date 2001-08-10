Аэровокзал Южно-Сахалинск принял участников международного форума "Диалог с Азией"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
29 мая в Южно-Сахалинске открыли международный форум востоковедов «Диалог с Азией». Его запустил Сахалинский государственный университет. Одной из ключевых площадок конференции стала главная воздушная гавань региона. Сотрудники авиатерминала рассказали о современных технологиях, которые они ежедневно применяют в работе, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служье аэровкзала.
Подобный форум на островах проходит впервые. На его полях участники из разных уголков России, Беларуси, Китая и Кореи изучают особенности восточной культуры, языковой картины мира и бизнес-процессов. Во время пленарных заседаний и экскурсий на производство студенты и преподаватели рассматривают внедрение этих элементов в повседневную жизнь островного региона.
«Смешение культур – одна из отличительных черт Сахалина. Жители области давно привыкли к восточной кухне, к традиционным праздникам, к современным технологиям, которые предлагает Азия. Сегодня нашим островам есть, чем удивить коллег из этих регионов. Именно поэтому в расписание школы мы добавили экскурсию в аэровокзал. Это самая крупная авиагавань на Дальнем Востоке, здесь применяют передовые отечественные технологии, задают тон в сфере обслуживания пассажиров», - подчеркнула директор Института филологии, истории и востоковедения Сахалинского государственного университета Эльвира Лим.
В аэровокзале Южно-Сахалинска участники школы «Диалог с Азией» ознакомились с работой служб транспортной (авиационной) безопасности и организации пассажирских перевозок. Сотрудники воздушной гавани подробнее рассказали о программах, с помощью которых они регистрируют путешественников на рейс, об интроскопах, системе обработки багажа и другом оборудовании, которое они используют во время обслуживания путешественников, их чемоданов и ручной клади.
«Сегодня мы с гордостью можем сказать, что наш аэровокзал – одна из достопримечательностей Сахалина. Участие в организации подобных мероприятиях отличная возможность рассказать студентам об авиации, об особенностях работы в аэровокзале. Возможно, кого-то эта отрасль увлечёт, тогда мы получим новые кадры. Если и нет, у молодых людей сформируется более точное представление об авиации, они будут лучше понимать процессы, которые происходят в аэровокзале, находиться в нём им будет ещё комфортнее», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Подобные экскурсии в аэровокзале Южно-Сахалинска проходят регулярно. Так, в апреле сотрудники воздушной гавани поделились секретами производства с участниками областной научно-практической конференции «Войдите в волшебные двери». Летом в терминале проведут интерактивные лекции для воспитанников летних оздоровительных лагерей и образовательных центров.
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