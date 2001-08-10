Каждый третий мужчина из Южно-Сахалинска против сокращенной пятницы только для женщин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Почему только для женщин, если сокращать, то всем!» - каждый третий мужчина против того, чтобы женщинам сократили рабочую пятницу на 2 часа. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди представителей экономически активного населения из города.

71% жительниц Южно-Сахалинска и только 42% мужчин поддерживают инициативу заместителя председателя Госдумы Бориса Чернышова, который предложил сократить рабочий день в пятницу на два часа для женщин при условии сохранения средней заработной платы. Против — 5 и 34% соответственно. Причем наиболее недовольны мужчины до 34 лет (49%).

Активнее всего идею поддерживают опрошенные в возрасте 35 - 44 лет: 86% среди женщин и 57% среди мужчин. Главный довод очевиден: «Женщины хрупкие, им нужно меньше работать и больше отдыхать. К тому же они жены и матери, им нужно больше сил сохранять». Но были и другие комментарии респондентов-мужчин: «За редким исключением, офисные работницы в конце рабочей пятницы не занимаются делом».