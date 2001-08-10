В Южно-Сахалинске приступят ко второму этапу по берегоукреплению Сусуи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе выездного совещания мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин совместно с представителями городской думы и регионального отделения "Народного фронта" проинспектировали, как ведутся работы по расчистке русла р. Сусуи в районе ул. Молодежной, рассказали ТИА "Острова" в городскойт администрации.

Проведение противопаводковых мероприятий в городском округе — на особом контроле мэра. По поручению Сергея Надсадина с начала мая управление капитального строительства приступило к проведению этих работ. Как доложил градоначальнику руководитель УКС Денис И, уже завершены мероприятия по берегоукреплению на реке Колка в Березняках, ряде участков реки Маяковского. Сейчас - в завершающей стадии первый этап очистки русла самой крупной реки городского округа — Сусуи.

На месте Сергей Надсадин пообщался с горожанами. Люди, проживающие в этом районе не один десяток лет, рассказали, что еще в 2010-х русло реки было шире, что обеспечивало безопасность проживания в этом районе. Тут же мэр принял решение: первым этапом работы не заканчивать, а прислушаться к людям и выполнить максимальный объем:

- Это должен быть комплекс мероприятий, чтобы река не представляла угрозы для людей. Сусуя — крайне непростой водный объект и прошлогодние циклоны это показали. Поэтому потребовал от ответственных структур начать подготовку проектных решений, переходить ко второму этапу и максимально качественно выполнить работы. Это крайне важно, особенно, когда речь идёт о безопасности жителей Владимировки.

Значимость проводимых работ отметила и депутат городской думы Светлана Чернова.

- Действительно, этот район подвержен подтоплениям. Расчистка была тут необходима. Мы благодарны администрации, что прислушиваются к населению и держат связь с жителями. Сейчас береговая линия отсыпана, но требуется дополнительное укрепление. Я, как депутат, также готова подключиться и контролировать ход выполнения работ на данном участке Сусуи, - сказала Светлана Чернова.

«Народный фронт» также держит на контроле организацию и проведение работ на городских реках. Ранее активисты направляли в администрацию города сигналы от людей, проживающих во Владимировке, о возможных потенциальных затоплениях.

- Мы совместно с профильными специалистами мэрии провели мониторинг таких участков. В администрации, ставя в приоритет безопасность жителей, оперативно приняли меры по очистке русла от ила и углублению дна реки, - отметила координатор по организационным вопросам регионального отделения «Народный фронт» Мария Медведева.

Добавим, что в планах у администрации города - провести аналогичные работы еще на 7-ми участках рек Южно-Сахалинска. Работы выполнят в ближайшее время.