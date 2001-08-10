Тихоокеанское
информационное агентство
29 Мая 2024
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Южносахалинцев информируют о графике торговли птицефабрики
16:10, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев информируют о графике торговли птицефабрики

Южносахалинцев информируют о графике торговли птицефабрики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей областного центра приглашают приобрести  мясо цыплят-бройлеров АО «Птицефабрика Островная», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля будет осуществляться по следующим адресам.

- 30 и 31 мая, 3 и 4 июня  – с 10.00 до 17.00: на территории рынка за магазином «Техник» (ул. Ленина, 254);

- 1 и 2 июня, с 8.30 до 17.00 – в фирменном магазине птицефабрики, расположенном по адресу: ул. Украинская,155.

Подробная информация размещена по ссылке.

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