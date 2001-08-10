В Сахалинской области с начала июня увеличат размер компенсации за покупку газового оборудования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2023 году 2139 домовладений подключены к сетевому газу. Уровень газификации региона сегодня составляет 61,4%. Для продолжения перехода на голубое топливо с 1 июня на островах увеличат размер компенсации за приобретение газового оборудования до 180 тысяч рублей. Итоги программы газификации губернатор Валерий Лимаренко озвучил в своем отчете о деятельности регионального правительства за год в Сахалинской областной Думе.

– Наша приоритетная задача – обеспечить газом как частные дома, так и объекты ЖКХ. В 2023 году мы задали хороший темп, и важно его не сбавлять, чтобы ускоренными темпами завершить программу по газификации Сахалинской области. Этот вопрос очень важен, так как напрямую влияет на комфорт каждого жителя региона, – подчеркнул в своем докладе Валерий Лимаренко.

Новых потребителей по программе догазификации подключают к экологически чистому топливу бесплатно. Дополнительно островитяне могут получить региональную компенсацию на покупку газового оборудования – 152 тысячи рублей. С 1 июня размер выплаты увеличивается до 180 тысяч рублей.

В 2023 году к газу подключили свыше 2 тысяч домовладений,

77 предприятий малого и среднего бизнеса, а также объекты социальной инфраструктуры. В 10 муниципалитетах построили 27 объектов газификации протяженностью более 200 км. Газифицированы Макаровский и Александровск-Сахалинский районы. К сетевому газу подключены 37 населенных пунктов и около 33 тысяч абонентов.

– Президент поставил задачу газифицировать садоводческие некоммерческие товарищества. В Сахалинской области в СНТ зарегистрированы 4 тысячи жилых домов, и в ближайшие годы мы должны их полностью газифицировать, – сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

На газ также переводят объекты коммунального хозяйства. 11 новых газовых котельных запущены в Тымовском, Корсаковском, Александровск-Сахалинском, Поронайском, Макаровском районах и Южно-Сахалинске. В ближайшие 4 года в области построят еще 59 газовых котельных.

Отметим, что в этом году межпоселковые газопроводы области прирастут на шесть объектов протяженностью 134,1 км, а внутрипоселковые увеличатся на 250 км, будут газифицированы еще 25 населенных пунктов и более 3 тысяч домовладений. Программа газификации и догазификации частных жилых домов является частью губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение». Ее реализация и создание комфортных условий жизни для людей проходит совместно с компанией «Газпром». К 2027 году будет завершена технически возможная сетевая газификация области.

– Мы заслушали очень емкий, содержательный доклад главы региона, за которым стоит огромная работа. Хотелось бы сделать акцент на том, что, по итогам 2023 года, наш регион показал хорошую динамику по наращиванию темпов газификации. Губернатором поставлена задача года газифицировать Сахалинскую область полностью, в том числе Курильские острова, и регион успешно справляется с этой масштабной программой, – сказала председатель областной Думы Елена Касьянова.

Еще одной темой доклада главы региона стал вопрос энергообеспечения жителей региона. С 2019 года совместно с Министерством энергетики РФ и ПАО «РусГидро» на островах реализуют программу обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса (ПОУРЭК).

За последние пять лет в регионе построено и реконструировано более 115 км линий электропередачи напряжением 35–220 кВ, построено 6 трансформаторных подстанций аналогичной мощности.

Сейчас работы продолжаются еще на семи объектах. В этом году введут новые мощности 50 МВт на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 на базе отечественного оборудования.

Кроме того, утверждена программа модернизации системы энергоснабжения Курил, благодаря которой мощность энергетики на островах увеличится вдвое. К строительным работам приступят в 2025 году.