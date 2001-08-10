Военнослужащие на Сахалине учатся работать с антидроновыми ружьями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бойцы подразделения радиоэлектронной борьбы армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) провели занятия с применением антидроновых ружей "Гарпия", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий на полигоне «Троицкий», где военнослужащие проходят боевую подготовку, специалистами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения были проведены теоретические и практические занятия, на которых военнослужащим наглядно продемонстрировали разновидности беспилотных летательных аппаратах (БпЛА), их тактико-технические данные, принципы работы и частоты данных устройств.

Также на занятиях инструкторы рассказали о методах обнаружения малоразмерных БпЛА, с учётом специфики, применяемой в боевых условиях, способы выявления дронов разных модификаций и методы их подавления средствами РЭБ.

На практике военнослужащие опробовали как с антидронового ружья блокировать частоты управления (БпЛА) квадракоптерного типа.

Мощная направленная антенна с высоким коэффициентом усиления действует на дроны на расстоянии нескольких километров.