В Южно-Сахалинске обсудили соблюдение правил торговли в весенне-летний период
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации областного центра обсудили вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил торговли в сфере потребительского рынка. В семинаре приняли участие специалисты областного управления Роспотребнадзора, ФНС России, профильных департаментов и более 40 предпринимателей - владельцев и сотрудников торговых точек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как отметила исполняющая обязанности директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска, который выступил организатором мероприятия, Елена Дачилова, с развитием города меняются и потребности покупателей, а с ними растет уровень розничной торговли, основыванный на безопасности и повышении качества продовольственных товаров, обеспечении прав потребителей. В городском округе развивается сеть социальных магазинов, где по демократичным ценам можно приобрести продукты питания, в весенне-летний период активно работает ярмарочная и выездная торговля, в том числе, реализация свежей рыбы по доступной цене.
Поэтому важно напоминать владельцам торговых точек незыблемые правила. Перед участниками с основным докладом о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм торговли в сфере потребительского рынка при обороте пищевой продукции и оказании услуг в весенне-летний период выступила начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Наталья Карташова.
Заместитель директора департамента общественной безопасности и контроля Ирина Сенникова напомнила предпринимателям о важности соблюдать правила благоустройства в весенне-летний период. Город хорошеет, отметили специалисты администрации, в том числе, за счет озеленения и высадки цветов на публичных пространствах у офисов, торговых точек и торговых центров. Развитие этого направления становится популярным и дарит покупателям эстетическое удовольствие.
Актуальными стали темы «Единый налоговый счет. Вопросы и ответы» - с докладом выступила начальник отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом управления ФНС России по Сахалинской области Александра Криночкина.
Заместитель начальника отдела камерального контроля НДФЛ и страховых взносов №1 Вера Идиатулина рассказала участникам об «Уведомлениях об исчисленных суммах налогов по НДФЛ и расчете страховых взносов с работников: отдельные вопросы формирования представления».
Напомнили бизнесу и об отдельных вопросах законодательства о применении контрольно-кассовой техники. Актуальной для бизнеса остается тема особенностей использования Личного кабинета индивидуального предпринимателя и Личного кабинета юридического лица на сайте ФНС России.
Слушатели могли напрямую задать специалистам интересующие их вопросы и получить тематический материал. Участники мероприятия отметили, что такие семинары помогают, в том числе, наладить диалог друг с другом, с органами власти, и через руководство предприятий быстрее довести необходимую информацию работникам сферы обслуживания.
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