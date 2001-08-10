6,5 тысяч сахалинцев и курильчан переехали из аварийного жилья в новые квартиры в 2023 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках двух программ на островах расселили около 500 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. В 2023 году в новые квартиры переехали 6,5 тысяч островитян. В этом году новоселье отметят еще 6 тысяч человек. О строительстве нового жилья в регионе рассказал губернатор Валерий Лимаренко в ходе отчета о деятельности регионального правительства за год в Сахалинской областной думе, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– В первую очередь, наша задача – ликвидировать аварийный фонд, дать людям комфортное жилье. Для этого мы прилагаем максимум усилий. Первую программу завершили досрочно – первыми в России. Приступили ко второй и планируем до конца 2026 года расселить еще расселить около 400 тысяч квадратных метров, в которых проживают почти 15 тысяч человек. Президент страны поставил перед регионами задачу – к 2030 году обновить 20% жилья. Мы ее решим уже в этом году, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

В середине мая ключи от новой квартиры в рамках программы переселения получила жительница Долинска Фаина Панфилова.

– Квартира двухкомнатная, небольшая спальня с видом на парк. Если сделают отдельный вход в парк от дома, будет очень здорово. Вид из окна очень хороший. Самое приятное – огромная кухня, о которой я мечтала. Это мечта любой хозяйки, – поделилась сахалинка.

В островном регионе также запущен проект «Сахалинская ипотека». Волонтеры в индивидуальном порядке работают с семьями и помогают им воспользоваться льготными ипотечными программами и мерами поддержки для приобретения нового жилья. Сегодня на островах действуют «Дальневосточная ипотека», «Семейная ипотека», ипотека с господдержкой 2020, Сельская и IT ипотеки.

Ежегодно по поручению Валерия Лимаренко на островах вводят 500 тысяч квадратных метров нового жилья. Дома и целые жилые микрорайоны возводят как региональные, так и федеральные застройщики. Жилые микрорайоны создают со всей сопутствующей инфраструктурой.

– Вызовы последнего времени стали стимулом для развития и перехода на новый уровень всех отраслей, структур и организаций. Но благодаря грамотным управленческим решениям экономика региона не только выстояла, но и уверенно идет в рост. Значительные ресурсы были направлены на поддержку населения, в том числе на реализацию мер социальной поддержки, модернизацию системы здравоохранения, переселение из ветхого и аварийного жилья. Наш регион вошел в десятку регионов – лидеров по вводу жилья в 2023 году. Депутаты Сахалинской областной Думы выразили полную поддержку стратегической линии губернатора, направленной на развитие региона, и заявили о готовности обеспечить необходимое законодательное поле для ее реализации, – отметила депутат облдумы Наталья Захарчук.

На севере Южно-Сахалинска группа компаний «ПИК» строит комплекс «Уюн парк», где предусмотрены парковая зона, парковка, школа на 1800 мест и три детских сада по 290 мест в каждом. В этом же комплексе за счет средств федерального бюджета до конца 2025 года построят 1300 арендных квартир. Также ДОМ.РФ передаст в аренду еще 169 квартир в новостройках Анивского района – в ЖК «Зеленая планета».

В Корсакове начнется строительство комплекса от группы «Самолет». В «Горизонте», на юге областного центра, построили два детских сада на 240 мест, вскоре там появится еще школа на 550 мест.