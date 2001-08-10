С 1 июня в Южно-Сахалинске приостанавливается действие школьных проездных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В общественном транспорте Южно-Сахалинска на время летних каникул будет приостановлено действие школьных проездных. Ограничение будет действовать с 1 июня по 31 августа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Южно-Сахалинска при безналичной оплате составляет 30 рублей, наличными средствами — 32 рубля.
В период летних каникул для оплаты проезда школьным проездным можно пользоваться как транспортной картой, пополнив счет в отделении банка с помощью приложения или в платежных терминалах.
Отметим, льготный (бесплатный) проездной позволяет передвигаться на общественном транспорте учащимся Южно-Сахалинска в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая включительно.
Телефон диспетчерской службы Единого оператора — 55-65-15.
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