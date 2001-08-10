Родителям Южно-Сахалинска напоминают, что на них лежит ответственность за безопасность детей на летних каникулах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Родителей школьников Южно-Сахалинска просят обращать особое внимание на организацию свободного времени детей в период летних каникул и напомнить детям о правилах безопасного поведения.

Как отмечают в департаменте образования, на протяжении всего учебного года в школах города на постоянной основе проводится работа по профилактике детского травматизма, в том числе информируют и родителей. В летний период это направление активно поддерживается педагогами в лагерях и на пришкольных площадках.

При этом активный отдых, летние игры, прогулки на велосипедах, самокатах или роликах, купание в водоемах, путешествия в лес часто связаны с опасностью, о которой детям должны регулярно напоминать родители.

- Основная задача родителей и взрослых - обеспечение безопасности ребенка в летний каникулярный период. Чтобы избежать травм и несчастных случаев детям необходимо объяснить правила дорожного движения, пожарной безопасности в быту и на природе, а также проинструктировать ребят, как вести себя при купании и в жаркую погоду, - подчеркнул заместитель директора департамента образования Леонид Тамонов.

Кроме этого, необходим бдительный контроль за детьми младшего и дошкольного возраста. Несовершеннолетние должны находиться под присмотром взрослых как на детских площадках, так и в местах массового скопления людей, а также рядом с открытыми водоемами. Родителям следует запретить детям приближаться к потенциально опасным местам в городе - стройкам, котлованам, трансформаторным подстанциям, электрическим щиткам.

Большую опасность для детей представляют игры вблизи проезжей части и на обочинах дорог, а также переход улицы на запрещающий сигнал светофора и несоблюдение правил дорожного движения при езде на велосипеде. Родителям необходимо еще раз объяснить своим детям, как важно ориентироваться в дорожной ситуации, быть бдительным и дисциплинированным участником движения, а также по возможности использовать светоотражающие элементы на одежде и портфелях.

Специалисты департамента образования Южно-Сахалинска рекомендует родителям продумать для ребенка оптимальный и безопасный маршрут передвижения с прогулки до дома. Младшим школьникам следует на практике показать, как правильно переходить дорогу. Ребенок должен знать, где безопасно кататься на велосипедах или самокатах, что при этом желательно использовать средства защиты от падений, а через дорогу нужно переходить обязательно сойти с своего мобильного средства передвижения.

С подробной памяткой по профилактике детского травматизма можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.