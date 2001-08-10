Нейроколобок ВТБ поможет среднему и малому бизнесу в сфере торговли и услуг
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ показал инновационный платежный терминал NeuroKolobok с цифровым ассистентом на форуме «Неделя российского ритейла». Интерактивное устройство с мультимедийным экраном смогут использовать клиенты банка – представители среднего и малого бизнеса – для обслуживания посетителей в магазинах и ресторанах, кафе, отелях и других общественных местах. Это первый на российском рынке прототип «умного» платежного терминала с интеграцией цифрового помощника. Следующим шагом в развитии направления станет интеграция умных цифровых ассистентов из семейства ВТБ.
Устройство может служить онлайн-витриной или отображать меню с возможностью оплаты, может быть «цифровым официантом» для кафе и ресторанов, «цифровым консьержем» для отелей, консультантом в магазинах и других сферах торговли и услуг. Пользователь может не только сделать заказ и оплатить его с помощью терминала, но и получить дополнительную информацию, консультацию от цифрового «специалиста», предложение дополнительных опций или услуг на основе сделанного им выбора.
Прототип терминала был разработан по заказу ВТБ отечественным разработчиком интерактивной инфраструктуры, умных устройств и программного обеспечения «Нейро-Сити».
Помимо терминала NeuroKolobok ВТБ показал инновационный широкоформатный экран NeuroWall – его можно установить в торговом зале в качестве цифрового консультанта или виртуальной примерочной, на входе в заведение для приветствия гостей или в локации на точке с большой проходимостью для навигации посетителей.
«ВТБ находится в постоянном поиске новых технологичных сервисов для клиентов, чтобы каждый предприниматель и компания нашел у нас максимально удобное и персонализированное решение. Новые устройства станут отличным дополнением линейки доступных нашим клиентам форматов обслуживания покупателей и приема платежей. В будущем каждый клиент сможет получить настроенные под его потребности устройства с уникальным функционалом и сценариями интерфейса, и при этом уже встроенным и готовым к работе эквайрингом от ВТБ», — заявила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.
«Финансовая индустрия движется в сторону гиперперсонализации, конвергенции различных технологий и нативного взаимодействия с клиентом. Применяемые в NeuroKolobok и NeuroWall технологии ВТБ позволяют максимально кастомизировать услуги партнеров банка для их клиентов – пользователей, которые ежедневно совершают покупки товаров и услуг. Оба решения позволяют передавать уникальный стиль общения компании с клиентом: при помощи визуальных элементов, голосовых инструментов, набора сервисов мультимедийного терминала. Мы рассчитываем, что появление на рынке платежных терминалов с интуитивно понятным мультимедийным интерфейсом должно обеспечить дальнейшее развитие цифровых ассистентов ВТБ, которые будут решать все больше пользовательских задач для повышения качества жизни. Мы считаем это технологиями будущего», – отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.
«Совместно с ВТБ мы работаем над созданием единой бесшовной платформы интерактивного самообслуживания для ритейла — без касс, без терминалов, без витрин, без людей. Кроме исполнения функций консультантов, продавцов, кассиров и официантов платформа позволит собирать и анализировать большие данные — лица, эмоции, носимые устройства, транзакции, предпочтения, маршруты и др. Наш совместный проект может найти применение в самых разных направлениях, ключевые: CyberRetail (витрины и кассы), CyberFood (кафе и рестораны), CyberHotel (отели и гостиницы), CyberMed (клиники и больницы), CyberDoc (МФЦ и госуслуги), CyberOffice (офисные пространства и рецепции)», - отметил Павел Попов, генеральный директор и основатель компании «Нейро-Сити».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:11 Сегодня Жительница Южно-Сахалинска незаконно прописала в квартире 22 иностранца
08:48 Сегодня Нейроколобок ВТБ поможет среднему и малому бизнесу в сфере торговли и услуг
09:08 Сегодня Сахалинку будут судить за торговлю наркотиками
09:36 Сегодня Родителям Южно-Сахалинска напоминают, что на них лежит ответственность за безопасность детей на летних каникулах
15:14 24 Мая Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
- 17:42 24 Мая Неделя тематических приемов по вопросам материнства и детства пройдет в общественной приемной председателя "Единой России"
17:26 24 Мая Жителей Южно-Сахалинска приглашают приобрести продукцию птицефабрики
18:38 24 Мая Рабочая группа по СВО в докладе президенту представила новые имущественные и социальные гарантии для бойцов и их семей
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
09:07 12 Мая Юные поронайские баскетболисты отличились на соревнованиях в Южно-Сахалинске
15:22 6 Мая В семи районах Сахалина ожидается сильный ветер и мокрый снег
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?