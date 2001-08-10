Замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек вручил федеральные награды Сахалинским работникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках рабочего визита в Сахалинскую область Юрий Муценек отметил высокие и качественные показатели строительной сферы островного региона. Труд островных сотрудников строительной отрасли и ЖКХ поощрили федеральными почетными знаками и благодарностями.

- Я сегодня впервые посетил Южно-Сахалинск и могу отметить сплоченную работу правительства и бизнеса с жителями города. Развиваются абсолютно все сферы. Мы видим высокие результаты в строительной отрасли – реализуются программы расселения аварийного фонда, проекты по вводу жилья, на высоком уровне отрабатываются федеральные и региональные программы. Это большой труд, большая работа, и я искренне хотел бы сказать спасибо каждому из вас, ведь это общее дело, - поблагодарил собравшихся Юрий Муценек.

Звание «Почетный строитель России» присвоили начальнику отдела финансового обеспечения и контроля министерства строительства Сахалинской области Оксане Михлик. Почетным знаком Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отметили министр строительства островного региона Алексея Колеватых.

Благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства поощрены референт финансового отдела министерства ЖКХ Сахалинской области Юлия Бочарова, начальник отдела правового обеспечения и контрольно-надзорной деятельности министерства строительства Сахалинской области Елизавета Орлович, начальник отдела жилищных программ министерства строительства Сахалинской области Виталий Илькин, ведущий аналитик отдела коммунальной инфраструктуры и топливных ресурсов министерства ЖКХ Сахалинской области Вячеслав Цой и главный специалист государственного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ в сфере ЖКХ» Сахалинской области Татьяна Загоровская.

- Мне очень приятно получить такую высокую награду от министерства строительства Российской Федерации. В региональном министерстве строительства я работаю с 2016 года работаю, вкладываю все себя в развитие нашей Сахалинской области и в дальнейшем планирую также трудиться на благо родного региона, - поделилась радостью Елизавета Орлович.