Более 11 тысяч детей будет охвачено летним отдыхом в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всего летом в городском округе будет работать порядка 94 лагерей дневного пребывания. Они будут организованы при школах, учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта. Кроме того, провести каникулы школьники города смогут на базе детского технопарка «Кванториум» при гимназии № 3, городского парке, а также в профильных лагерях, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Эти и другие вопросы отдыха и летнего трудоустройства детей обсудили сегодня в ходе брифинга, посвященному летней оздоровительной кампании.
В нем приняли участие заместитель директора департамента образования Леонид Тамонов, директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова и директор департамента по физической культуре и спорту Алексей Боженко.
Стоимость путевки в лагеря с дневным пребыванием составит около 26 тыс. рублей (в зависимости от содержания культурно-массовых мероприятий и выездов, а также питания). Как отметил Леонид Тамонов, родители оплачивают часть стоимости. Для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении путевка предоставляется бесплатно.
Подать заявление на получение путевки для организации отдыха в летнее время можно на сайте Госуслуг. После того, как заявитель получает уведомление об оказанной услуге, ему необходимо обратиться в организацию отдыха для заключения договора.
В программу летних лагерей включены разнообразные активности, игры, культурно-развлекательные мероприятия, которые позволят сделать летний отдых максимально насыщенным и интересным. Как сообщила Ирина Герасимова, новые летние экскурсии для детей подготовил культурно-туристический центр Южно-Сахалинска. Также принять детей готовы 6 домов культуры городского округа. Всего на базе учреждений культуры летним отдыхом планируется охватить около 280 детей.
Ряд вопросов, озвученных в ходе брифинга, касался летней трудовой кампании. Уже не первый год многие ребята изъявляют желание трудоустроиться в городской парк. Кроме бригад, которые занимаются хозяйственным обеспечением (посадка цветов, уборка), детей буду привлекать к культурно-досуговой работе. В частности, ребята будут задействованы в написании сценариев, проведении мероприятий.
Трудоустройство детей также осуществляется в МАО «Спортивный город» - ребята будут помогать в организации спортивных мероприятий и уборке спортивных площадок. Что касается профильных спортивных лагерей, они будут организованы на базе спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе, городского бассейна и спортивного комплекса «Гидрострой». Таким видом отдыха планируется охватить более 150 детей.
Всего в городском округе создано 2051 рабочее место для трудоустройства детей от 14 до 18 лет в летний период.
Добавим, вопросы, касающиеся летнего отдыха и трудоустройства детей можно уточнить по телефону департамента образования Южно-Сахалинска: 312-687 (доб.6)
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