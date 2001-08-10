Спектакль по фантастическому произведению Кира Булычёва покажут в музее книги Чехова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спектакль по мотивам фантастического рассказа Кира Булычёва «Можно попросить Нину?», посвящённый победе в Великой Отечественной войне, пройдёт в рамках проекта «Литературная гостиная в музее» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Сюжет спектакля – трогательная и пронзительная история о судьбах людей, переживших войну. Это рассказ о том, как телефонный звонок из будущего помог девочке из 1942 года не умереть от голода, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Постановку осуществил любительский театр «Счастливый билет» Дома культуры железнодорожников под руководством Галины Моисеевны Ивашиной. Коллектив является лауреатом I степени Областного фестиваля народных драматических театров «КАФЕДРАма», организованного Сахалинским областным центром народного творчества, лауреатом I степени Международного онлайн-фестиваля «На Высоте».

Каждая награда – это признание таланта, упорного труда и безграничной любви к театральному искусству, которые вкладывают в своё творчество артисты любительского театра «Счастливый билет». Успехи театральной группы – достойный пример для подражания для молодого поколения творческих людей.

В этот вечер для гостей также прозвучат песни о Великой Отечественной войне в исполнении автора-исполнителя, победителя областных, всероссийских и международных конкурсов, преподавателя Центральной детской музыкальной школы г. Южно-Сахалинска отделения «Эстрадное пение» Александры Красновой.

Спектакль пройдёт в музее книги Чехова 31 мая в 19:00.

Вход свободный. Заявки принимаются по предварительной записи. Справки и запись по телефону: 43-65-09, 8 (996) 345-35-36, 8 (924) 280-41-59.