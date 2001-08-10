Тихоокеанское
информационное агентство
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15:18, | Новости общества Сахалина и Курил

Участников СВО приглашают принять участие в ярмарке вакансий

Участников СВО приглашают принять участие в ярмарке вакансий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 мая в 11:00 во всех муниципальных образованиях Сахалинской области состоится ярмарка вакансий для демобилизованных участников специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Соискатели смогут:

- встретиться с работодателями

- подобрать варианты подходящей работы

- получить консультацию по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, переподготовки и повышения квалификации.

Для жителей Южно-Сахалинска мероприятие пройдет в региональном филиале фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» по адресу ул. Больничная, 34.

Для жителей муниципальных образований Сахалинской области ярмарка состоится в районных центрах занятости населения.

Телефоны для справок: 8 (4242) 67 25 48, 67 25 94.

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