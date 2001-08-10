В Южно-Сахалинске прошел семейный праздник, посвященный дарам леса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 мая культурно-туристический центр областного центра совместно с региональной общественной организацией «Сахалинские корейцы» в рамках знакомства с культурой и традициями использования дикорастущих растений Сахалина провели встречу на природе «Айда за папоротником!». Праздник состоялся в продолжении цикла мероприятий «Остров семейных сокровищ», посвящённых Году семьи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Участники собрались на поляне в районе подножия горы Московской, где смогли узнать секреты сбора и приготовления сахалинского папоротника, пообщаться друг с другом, поделиться знаниями и опытом, послушать увлекательные рассказы о сахалинских дикоросах. По данным организаторов, в мероприятии приняли участие более 100 человек.

По словам организаторов, акцент был сделан именно на семейное полезное времяпрепровождение, предоставляя возможность жителям и гостям города посещать подобные мероприятия-пикники с различными мастер-классами.

Каждый участник не только записал самый идеальный рецепт приготовления папоротника, но и продегустировал блюдо в комплексе с горячим рисом и фирменным чаем. Президент РОО «Сахалинские корейцы» Оксана Пак наглядно показала, какой папоротник считается для приготовления лучшим, а самому удачливому собирателю дикоросов вручили памятный подарок.

Как сообщили специалисты культурно-туристического центра, следующим мероприятием в рамках проекта «Остров семейных сокровищ» станет «Фестиваль лопуха». О дате организаторы сообщат дополнительно.