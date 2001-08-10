С 1 июня для проезда будет закрыт участок проспект Победы в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 по 15 июня для проезда автотранспорта будет закрыт участок пр. Победы от перекрестка с ул. Ленина до пересечения с ул. Крюкова. В рамках капитального ремонта пр. Победы здесь проведут замену дорожного основания и обустройство ливневой канализации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С 9.00 1 июня до 22.00 15 июня будет скорректирована схема движения четырех маршрутов общественного транспорта. Автобусы №7пр и 45пр будут поворачивать с пр. Победы на ул. Крюкова, затем на ул. Пограничную, ул. Ленина, возвращаться на пр. Победы и далее следовать по маршруту движения.
Автобусы №7ч будут поворачивать с пр. Победы на ул. Ленина, после на ул. Пограничную и ул. Крюкова, затем на пр. Победы и после двигаться по утвержденной схеме. Автобусы №45ч с ул. Ленина будут поворачивать на ул. Пограничную, затем на ул. Крюкова и пр. Победы и далее следовать по маршруту.
Автовладельцев просят учитывать информацию при планировании маршрутов движения. Объезд предусмотрен по прилегающим улицам.
- Все мероприятия в рамках капремонта, которые возможно было провести без перекрытия движения транспорта, в настоящее время выполнены. Дальнейшие работы требуют ограничений для проезда. C 1 июня на участке от ул. Ленина до ул. Крюкова будет производиться замена основания дороги, а также устройство дождеприемных колодцев и подключение к центральному коллектору. Далее работы будут также выполняться поэтапно. Открывать пр. Победы будем по мере их завершения, - отметил начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Кулик.
Завершить работы планируется 31 октября, но для проезда автотранспорта городскую магистраль откроют до сентября. До окончания контракта подрядная организация будет проводить те виды работ, которые не создают помехи для автовладельцев.
Напомним, один из ключевых моментов капитального ремонта пр. Победы — реконструкция ливневой канализации областного центра. Выполнение работ позволит решить проблему скопления воды после обильных осадков в этом районе.
Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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